30 perce
Viharos időjárásváltozás érkezik csütörtökön
Augusztus 20-a után gyökeres fordulat áll be az időjárásunkba. Viharos időjárásváltozás érkezik csütörtökön.
Fotó: © Unger Tamás
Augusztus 20-a után gyökeres fordulat áll be az időjárásunkba: viharos időjárásváltozás érkezik csütörtökön.
Vihar a láthatáron
Csütörtökön heves zivatarok várhatók a déli vármegyékben. A HungaroMet narancs riasztást adott ki: villámlás, jégeső és viharos szél jön.
A HungaroMet Zrt. szerdai veszélyjelzése szerint csütörtökön a déli országrészben hevesebb zivatarokra kell készülni. Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés érvényes zivatarok miatt, az ország többi részén elsőfokú (sárga) a riasztás.
Heves zivatartól lehet tartani: Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegyékben, így senki ne hangja otthon az esernyőjét!