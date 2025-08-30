Zajos zárás után nyugodt kezdés

Nagyrészt erősen felhős vagy borult marad az ég, estig több helyen valószínű még eső, zápor, zivatar. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, hajnaltól nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

Vasárnap, a nyár utolsó napján reggel általában felhős idő várható, délután már határozottabban szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet. Délelőtt inkább a Dunántúlon lehet több helyen csapadék, majd délután már egyre inkább áthelyeződik a csapadékzóna keletre. Az északnyugati, nyugati szél a Dunántúlon megélénkül, több helyen meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül valószínű.

Hétfőre, az ősz első napjára megnyugszik időjárásunk, már több órás napsütés valószínű 26 fokos maximumokkal.