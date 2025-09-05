szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hosszú, stresszes nyár

3 órája

Árvíz Csökölyben, pusztító zivatarlánc a Balatonnál – nem volt kegyes Somogyhoz az időjárás

Címkék#hőmérséklet#Időjáráselőrejelzés#csúcsérték#nyár#rekord

Nem voltak kegyesek hozzánk az égiek, már amit a nyári időjárást illeti. A tikkasztó forróság mellett már csak a villámárvíz hirtelensége volt a rosszabb 2025 nyarán Somogyban.

Dombi Regina
Árvíz Csökölyben, pusztító zivatarlánc a Balatonnál – nem volt kegyes Somogyhoz az időjárás

Villámárvíz és forróság – 2025-ben ilyen volt a nyár Somogyban

Fotó: Lang Róbert

Mielőtt végleg búcsút mondanánk a nyárnak – bár a jelenlegi időjárás ezt nem indokolja – számot vetettünk, mennyi öröm és bánat ért minket Somogy vármegyében 2025 nyarán. Árvíz és zivatarcella, tikkasztó hőség és hőmérsékleti rekord tarkította az évszakot. 

árvíz
Az árvíz nem kímélte Csökölyt, Jákót és Gigét sem. 
Forrás: olvasói fotó 

1901-óta 2025 nyara volt a hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb nyár a HungarMet összesített adatai alapján. Somogy megyét azonban nem csak a forróság gyötörte, a szárazság mellett ugyanis még egy-két villámárvíz is több helyütt gondot okozott a megyében. Emlékezzünk csak vissza csökölyi villámárvízre, ami komoly riadalmat okozott az ott élők számára. De nem szabad megfeledkezünk a Gigét és Jákót elöntő vízáradatról sem. 

Árvíz Csökölyben és pusztító zivatarlánc a Balatonnál – durva időjárási viszonyok a somogyi nyár margóján

A magyarországi Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hivatalos weboldala szerint a nyár mindhárom hónapja a lehullott csapadék mennyiségét tekintve igencsak elmaradt az átlagostól. Júniusban 83 százalékkal, júliusban 15 százalékkal, augusztusban 23 százalékkal hullott kevesebb csapadék, mint az 1991–2020-as átlag. Az évszak legnagyobb csapadékösszegét Sopron Muck-kilátón (309,3 mm), a legkisebbet Kakucson (39,6 mm) mértük.

  • A lezúduló csapadékmennyiség versenyébe azonban a Csökölyt sújtó esőzés is benevezett és szépen helyen is zárt. Július 27.-én hajnalban égzengéssel és a délelőtt órákban irdatlan mennyiségű csapadékkal érkezett meg Somogy vármegye térségébe a hidegfront. Több településen is villámárvízről számoltak be a helyi lakosok, Csököly mellett Jákó udvarait is elöntötte a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék. A Hunagromet jelentése szerint azon a napon Csökölyben összesen 184 milliméternyi csapadék hullott egyetlen nap alatt, így kerülve a Legnagyobb mért csapadékösszeg Magyarországon listán a 10 közül az ötödik helyen zárt a település. 
Villámárvíz öntötte el Csökölyt 
Fotó: Kacs Dávid
  • A balatoni nyár elején úgy tűnt az idén az átlagoshoz képest jóval kevesebb zivatar éri el a magyar tengert, a július 7-i délnyugatról jövő zivatarlánc ezt az elmaradást igyekezett pótolni, 100 km/h-t meghaladó széllökések is voltak a Balatonnál. A mérések szerint a legerősebb szél Balatonfürednél fújt, a zivatarcellákból azonban szinte bárhol lehetett 100 km/h-t meghaladó széllökés.

A forróság sem kímélte az országot

A HungaroMet jelentése szerint a 2025-ös nyár középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb 1901 óta. Több hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot is. 

  • Az évszak középhőmérséklete országosan 22,06 °C (1991–2020-as átlag: 20,84 °C), ami 1,22 fokkal haladta meg az átlagot. Ezzel a hetedik legmelegebb nyár volt 1901 óta. A Hungaromet jelentése szerint mindhárom hónap pozitív anomáliával zárt, a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot. A június hónap a második legmelegebb lett a XX. század eleje óta. A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén, síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot. 20 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken, különösen az Északi-középhegységben fordultak elő.
Höség 35
A villámárvíz mellet a forróság sem kímélte a somogyiakat
Fotó: Bohanek Miklós
  • 104 éves meleg rekord dőlt meg 2025 nyarán, igaz nem Somogy megyében. 2025. július 26-án az Alföld délkeleti részén 40,0 foknál is magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Egy 104 éves, országos napi maximum hőmérséklet rekord dőlt meg, 0,9 fokkal. Az új legmagasabb napi maximum hőmérséklet országos rekord 41,3 fok, melyet Sarkad Malomfok állomásunkon mértek a meteorológiai szolgálat munkatársai. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu