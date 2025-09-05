Árvíz Csökölyben, pusztító zivatarlánc a Balatonnál – nem volt kegyes Somogyhoz az időjárás

Mielőtt végleg búcsút mondanánk a nyárnak – bár a jelenlegi időjárás ezt nem indokolja – számot vetettünk, mennyi öröm és bánat ért minket Somogy vármegyében 2025 nyarán. Árvíz és zivatarcella, tikkasztó hőség és hőmérsékleti rekord tarkította az évszakot.

Az árvíz nem kímélte Csökölyt, Jákót és Gigét sem.

Forrás: olvasói fotó

1901-óta 2025 nyara volt a hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb nyár a HungarMet összesített adatai alapján. Somogy megyét azonban nem csak a forróság gyötörte, a szárazság mellett ugyanis még egy-két villámárvíz is több helyütt gondot okozott a megyében. Emlékezzünk csak vissza csökölyi villámárvízre, ami komoly riadalmat okozott az ott élők számára. De nem szabad megfeledkezünk a Gigét és Jákót elöntő vízáradatról sem.

Árvíz Csökölyben és pusztító zivatarlánc a Balatonnál – durva időjárási viszonyok a somogyi nyár margóján

A magyarországi Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hivatalos weboldala szerint a nyár mindhárom hónapja a lehullott csapadék mennyiségét tekintve igencsak elmaradt az átlagostól. Júniusban 83 százalékkal, júliusban 15 százalékkal, augusztusban 23 százalékkal hullott kevesebb csapadék, mint az 1991–2020-as átlag. Az évszak legnagyobb csapadékösszegét Sopron Muck-kilátón (309,3 mm), a legkisebbet Kakucson (39,6 mm) mértük.

A lezúduló csapadékmennyiség versenyébe azonban a Csökölyt sújtó esőzés is benevezett és szépen helyen is zárt. Július 27.-én hajnalban égzengéssel és a délelőtt órákban irdatlan mennyiségű csapadékkal érkezett meg Somogy vármegye térségébe a hidegfront. Több településen is villámárvízről számoltak be a helyi lakosok, Csököly mellett Jákó udvarait is elöntötte a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék. A Hunagromet jelentése szerint azon a napon Csökölyben összesen 184 milliméternyi csapadék hullott egyetlen nap alatt, így kerülve a Legnagyobb mért csapadékösszeg Magyarországon listán a 10 közül az ötödik helyen zárt a település.

Villámárvíz öntötte el Csökölyt

Fotó: Kacs Dávid

A balatoni nyár elején úgy tűnt az idén az átlagoshoz képest jóval kevesebb zivatar éri el a magyar tengert, a július 7-i délnyugatról jövő zivatarlánc ezt az elmaradást igyekezett pótolni, 100 km/h-t meghaladó széllökések is voltak a Balatonnál. A mérések szerint a legerősebb szél Balatonfürednél fújt, a zivatarcellákból azonban szinte bárhol lehetett 100 km/h-t meghaladó széllökés.

A forróság sem kímélte az országot

A HungaroMet jelentése szerint a 2025-ös nyár középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb 1901 óta. Több hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot is.