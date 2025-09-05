57 perce
Árvíz Csökölyben, pusztító zivatarlánc a Balatonnál – nem volt kegyes Somogyhoz az időjárás
Nem voltak kegyesek hozzánk az égiek, már amit a nyári időjárást illeti. A tikkasztó forróság mellett már csak a villámárvíz hirtelensége volt a rosszabb 2025 nyarán Somogyban.
Villámárvíz és forróság – 2025-ben ilyen volt a nyár Somogyban
Fotó: Lang Róbert
Mielőtt végleg búcsút mondanánk a nyárnak – bár a jelenlegi időjárás ezt nem indokolja – számot vetettünk, mennyi öröm és bánat ért minket Somogy vármegyében 2025 nyarán. Árvíz és zivatarcella, tikkasztó hőség és hőmérsékleti rekord tarkította az évszakot.
1901-óta 2025 nyara volt a hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb nyár a HungarMet összesített adatai alapján. Somogy megyét azonban nem csak a forróság gyötörte, a szárazság mellett ugyanis még egy-két villámárvíz is több helyütt gondot okozott a megyében. Emlékezzünk csak vissza csökölyi villámárvízre, ami komoly riadalmat okozott az ott élők számára. De nem szabad megfeledkezünk a Gigét és Jákót elöntő vízáradatról sem.
Árvíz Csökölyben és pusztító zivatarlánc a Balatonnál – durva időjárási viszonyok a somogyi nyár margóján
A magyarországi Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hivatalos weboldala szerint a nyár mindhárom hónapja a lehullott csapadék mennyiségét tekintve igencsak elmaradt az átlagostól. Júniusban 83 százalékkal, júliusban 15 százalékkal, augusztusban 23 százalékkal hullott kevesebb csapadék, mint az 1991–2020-as átlag. Az évszak legnagyobb csapadékösszegét Sopron Muck-kilátón (309,3 mm), a legkisebbet Kakucson (39,6 mm) mértük.
- A lezúduló csapadékmennyiség versenyébe azonban a Csökölyt sújtó esőzés is benevezett és szépen helyen is zárt. Július 27.-én hajnalban égzengéssel és a délelőtt órákban irdatlan mennyiségű csapadékkal érkezett meg Somogy vármegye térségébe a hidegfront. Több településen is villámárvízről számoltak be a helyi lakosok, Csököly mellett Jákó udvarait is elöntötte a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék. A Hunagromet jelentése szerint azon a napon Csökölyben összesen 184 milliméternyi csapadék hullott egyetlen nap alatt, így kerülve a Legnagyobb mért csapadékösszeg Magyarországon listán a 10 közül az ötödik helyen zárt a település.
- A balatoni nyár elején úgy tűnt az idén az átlagoshoz képest jóval kevesebb zivatar éri el a magyar tengert, a július 7-i délnyugatról jövő zivatarlánc ezt az elmaradást igyekezett pótolni, 100 km/h-t meghaladó széllökések is voltak a Balatonnál. A mérések szerint a legerősebb szél Balatonfürednél fújt, a zivatarcellákból azonban szinte bárhol lehetett 100 km/h-t meghaladó széllökés.
A forróság sem kímélte az országot
A HungaroMet jelentése szerint a 2025-ös nyár középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb 1901 óta. Több hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot is.
- Az évszak középhőmérséklete országosan 22,06 °C (1991–2020-as átlag: 20,84 °C), ami 1,22 fokkal haladta meg az átlagot. Ezzel a hetedik legmelegebb nyár volt 1901 óta. A Hungaromet jelentése szerint mindhárom hónap pozitív anomáliával zárt, a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot. A június hónap a második legmelegebb lett a XX. század eleje óta. A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén, síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot. 20 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken, különösen az Északi-középhegységben fordultak elő.
- 104 éves meleg rekord dőlt meg 2025 nyarán, igaz nem Somogy megyében. 2025. július 26-án az Alföld délkeleti részén 40,0 foknál is magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Egy 104 éves, országos napi maximum hőmérséklet rekord dőlt meg, 0,9 fokkal. Az új legmagasabb napi maximum hőmérséklet országos rekord 41,3 fok, melyet Sarkad Malomfok állomásunkon mértek a meteorológiai szolgálat munkatársai.