Az esti koncerteket sem zavarják meg a zivatarok a Rippl-Rónai Fesztiválon

Pénteken a napsütés még délelőtt dominál, ám délutánra gomolyfelhők érkeznek, és egyre többfelé feltámad az északnyugati szél. Zivatarok is kialakulhatnak, néhol heves formában. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik.

Fotó: Dinya Magdolna

Ragyogó napsütésre számíthatunk, bár helyenként még kialakulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az északnyugati szél kezdetben élénk lehet, de a délutáni órákra jelentősen mérséklődik. A hőmérséklet csúcsértéke megközelíti a 29 °C-ot.

Vasárnap csendes, nyugodt idő valószínű, gomolyfelhős-napos időszakokkal. A reggeli friss időt felváltja délutánra a kellemes meleg, 28 °C körüli csúcshőmérséklet várható. Csapadék csak elvétve fordulhat elő. A parlagfű pollenkoncentrációja továbbra is magas, így az arra érzékenyeknél erősebb allergiás tünetek jelentkezhetnek.
Ezen a hétvégén változékony, de összességében kedvező időjárás várja a Rippl-Rónai Fesztivál látogatóit Kaposváron.

 

