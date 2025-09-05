Az esti koncerteket sem zavarják meg a zivatarok a Rippl-Rónai Fesztiválon

Ragyogó napsütésre számíthatunk, bár helyenként még kialakulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az északnyugati szél kezdetben élénk lehet, de a délutáni órákra jelentősen mérséklődik. A hőmérséklet csúcsértéke megközelíti a 29 °C-ot.

Napos, részben gomolyfelhős idő várható a kaposvári fesztiválozókra

Vasárnap csendes, nyugodt idő valószínű, gomolyfelhős-napos időszakokkal. A reggeli friss időt felváltja délutánra a kellemes meleg, 28 °C körüli csúcshőmérséklet várható. Csapadék csak elvétve fordulhat elő. A parlagfű pollenkoncentrációja továbbra is magas, így az arra érzékenyeknél erősebb allergiás tünetek jelentkezhetnek.

Ezen a hétvégén változékony, de összességében kedvező időjárás várja a Rippl-Rónai Fesztivál látogatóit Kaposváron.