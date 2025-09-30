szeptember 30., kedd

Hűvös reggelek, csapadékos délutánok – az ősz komolyan veszi magát, de a szebbik arcával

Változékony, kora őszi időjárás várható, az ilyenkor megszokottnál alacsonyabb hőmérséklettel. Csapadékos időjárás veszi kezdetét a hét közepétől.

Fotó: Molcsanyi Mate

Szerdán továbbra is hűvös és borongós idő lesz a jellemző. Az ország fölé keleti irányból nedvesebb levegő érkezik, melynek hatására elszórtan előfordulhatnak záporok. A reggeli órákra többfelé 1–7 fok közé hűl a levegő, a mélyebben fekvő, szélvédett helyeken ennél is alacsonyabb hőmérsékletre lehet számítani. Délutánra sem lesz melegebb 12–17 foknál. Az északkeleti szél időnként megélénkül, ami tovább ronthatja a hőérzetet. A tartós, kiterjedt eső ugyanakkor elmarad, inkább átmeneti, kisebb csapadékra kell számítani.

Csapadékos napok, élénk szél és lehűlés várható

Csütörtökön folytatódik a szeles, hűvös és zömében borult időjárás. A nap első felében még előfordulhatnak felszakadozások a felhőzetben, de a délutáni óráktól déli irányból egy kiterjedtebb csapadékzóna érkezése valószínű. Ennek hatására egyre többfelé lehet eső, zápor. A reggeli minimumok 2–5, a délutáni maximumok 13–15 fok körül alakulnak. A szél többfelé megélénkül, helyenként erősebb lökések is előfordulhatnak.

Pénteken tovább hűl az idő, és egyre inkább az őszi időjárás jegyei dominálnak. A nap során több hullámban számíthatunk csapadékra: esőre, záporokra, helyenként rövidebb szünetekkel. A borongós, gyakran csapadékos időt északkeleti szél kíséri, amely sokfelé élénk, időnként erős lehet. A hőmérséklet reggel 0 és 6, délután 11–17 fok között változik. A levegő páratartalma magas marad, így a hőérzet is alacsonyabb lehet a tényleges értékeknél.

A lehűlés és a csapadék hatására országszerte csökken a levegőben lévő parlagfű pollen koncentrációja, jelenleg közepes szinten alakul. Ugyanakkor a szárazabb időszakokban helyenként ismét elérheti a magas szintet, így az allergiásoknak továbbra is érdemes figyelniük a pollenjelentéseket.

 

