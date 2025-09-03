szeptember 3., szerda

Elképesztő: így párolgott el a Balatonból 100 ezer úszómedencényi víz

Címkék#csapadék#Balaton#víz

Harsányi Miklós
Elképesztő: így párolgott el a Balatonból 100 ezer úszómedencényi víz

Májusban még meghaladta a 110 centimétert a Balaton átlagos vízszintje, viszont ahogy beköszöntött a nyár és vele együtt a meleg, rögtön apadásnak indult a tó.

–  Sajnos az aszály a magyar tenger térségét sem kerülte el, augusztus végére közel 300 millió köbméter víz párolgott el a tóból, amit csak némileg kompenzált a hétvégén hullott csapadék – közölte az Idokep.hu.

Forrás: vizugy.hu

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a párolgás mértéke több alkalommal is elérte a napi egy centimétert, május elejétől augusztus végéig 40 centiméterrel csökkent a Balaton átlagos vízszintje. Ha a hétköznapi életből szeretnénk példát venni, mennyi vizet is jelent ez, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából 100 ezer úszómedencényi víz párolgott el legnagyobb tavunkból a nyár folyamán.

 

