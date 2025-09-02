Estére érkezik az égi áldás Somogyba

Azt hihetjük kedden, hogy még mindig nyár van, annyira meleg lesz napközben. Az előrejelzések szerint akár 31 Celsius fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála Somogy vármegyében mielőtt érkezne a felfrissülést hozó csapadék.

Marad a meleg, de már jön a felfrissülés.

Fotó: Shutterstock

Éjszakára jön a felfrissülés

Kedden napközben fülledt meleg lehet és a délután folyamán gomolyfelhősödések zavarják helyenként a napsütést. A késő délutáni óráktól kezdődően, északnyugat felől terjeszkedve erőteljesebb felhősödés várható. Egy hidegfront érkezésével nő a légköri labilitás. A kora esti órákban, a Dunántúlon, annak főként az északi felén élénkülő északi szél mellett záporok, hevesebb zivatargócok kialakulásának kedvező légköri helyzet kialakulása valószínű. Az ország túlnyomó részén ekkor még inkább a gomolyfelhősödés a meghatározó csapadék nélkül, míg délkeleten még gyengén felhős, fülledt idő a valószínűbb.

Éjjel a teljes Dunántúlra átterjednek a zivatargócok, majd a középső és keleti térség fölé helyeződik a labilis légtömeg, ott is megnövekszik a felhőzet és elszórtan kialakulhat egy-két zápor, zivatargóc is.

Vármegyénkre a várható heves zivatarok esélye miatt elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben. A Hungaromet előrejelzése szerint jégeső sem kizárt, ám a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jégkármérséklő rendszere egyelőren nem jelez riasztást.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

hétfő délután 27,

kedd reggel 16,

kedd délután 29,

szerda reggel 16 fok körül alakul.