Figyelmeztetés: heves zivatar várható a következő napokban

Heves zivatarra is számítani kell a következő napokban Somogy vármegyében. Bár több helyen előbújhat majd a nap, de a megye szinte egészében számítani kell a csapadék megjelenésére. Itt van az ősz most már teljesen formájában.

Heves zivatarra kell számítani Somogy vármegyében

Fotó: Vendel Lajos

Heves zivatar, egyre többfelé előforduló csapadék vár Somogyra

A következő napok időjárását tekintve nem tudunk túlságosan jó hírrel szolgálni olvasóinknak. A köpönyeg.hu előrejelzései szerint a következő napokban több helyen is előfordulhat majd heves zivatar, jobb ha magunknál tartjuk az esernyőt.

Csütörtökre eleinte borongós eget jósol a meteoróligai portál, tájékoztatásuk szerint ezt követően pedig csökkent felhőzetre kell számítani. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az északnyugati szél megerősödik. 22-26 fok között mozog majd a hőmérséklet.

Pénteken a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 25-26 fok körüli maximumokkal.

Szombaton a sok napsütést felhősödés követi, és délutántól északnyugaton már előfordul zápor. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk.

Készüljünk fel az esőre, legyen nálunk esernyő

Fotó: Huszár Márk

Megterhelheti szervezetünket a változékony időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint a hirtelen érkező zivatarok, a gyors hőmérséklet-ingadozások és a szél erősödése különösen megterhelik a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőket, akik gyakrabban tapasztalhatnak fejfájást, szédülést vagy vérnyomás-ingadozást. A frontérzékenyek számára a következő napok különösen nehezek lehetnek: a hidegfront közeledte fokozhatja az ízületi fájdalmakat és a migrénes panaszokat. Emellett az erős szél nemcsak kellemetlenséget okoz, hanem fokozhatja a nyugtalanságot, alvászavarokat is.

A párás, meleg levegő és a csapadékos idő pedig felerősíti a légúti panaszokat, asztmás vagy allergiás tüneteket. Az allergiások számára a zivatarok eleinte rövid megkönnyebbülést hozhatnak, hiszen az eső lemossa a pollenek egy részét a levegőből, de közvetlenül a vihar előtt sokszor éppen felerősödik a pollenterhelés, ami nehezíti a légzést.