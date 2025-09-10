szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zápor, zivatar, borús idő

1 órája

Figyelmeztetés: heves zivatar várható a következő napokban

Címkék#csapadék#légúti#zivatar#panasz#hidegfront#zápor#levegő#Somogy

Borongós ég, eső és északnyugatról fújó szél. Heves zivatar várható a következő napokban Somogyban.

Dombi Regina
Figyelmeztetés: heves zivatar várható a következő napokban

Fotó: Földi D. Attila

Heves zivatarra is számítani kell a következő napokban Somogy vármegyében. Bár több helyen előbújhat majd a nap, de a megye szinte egészében számítani kell a csapadék megjelenésére. Itt van az ősz most már teljesen formájában. 

heves zivatar
Heves zivatarra kell számítani Somogy vármegyében
Fotó: Vendel Lajos

Heves zivatar, egyre többfelé előforduló csapadék vár Somogyra

A következő napok időjárását tekintve nem tudunk túlságosan jó hírrel szolgálni olvasóinknak. A köpönyeg.hu előrejelzései szerint a következő napokban több helyen is előfordulhat majd heves zivatar, jobb ha magunknál tartjuk az esernyőt.

Csütörtökre eleinte borongós eget jósol a meteoróligai portál, tájékoztatásuk szerint ezt követően pedig csökkent felhőzetre kell számítani. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az északnyugati szél megerősödik. 22-26 fok között mozog majd a hőmérséklet.

Pénteken a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 25-26 fok körüli maximumokkal.

Szombaton a sok napsütést felhősödés követi, és délutántól északnyugaton már előfordul zápor. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk.

C94A1559
Készüljünk fel az esőre, legyen nálunk esernyő
Fotó: Huszár Márk

Megterhelheti szervezetünket a változékony időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint a hirtelen érkező zivatarok, a gyors hőmérséklet-ingadozások és a szél erősödése különösen megterhelik a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőket, akik gyakrabban tapasztalhatnak fejfájást, szédülést vagy vérnyomás-ingadozást. A frontérzékenyek számára a következő napok különösen nehezek lehetnek: a hidegfront közeledte fokozhatja az ízületi fájdalmakat és a migrénes panaszokat. Emellett az erős szél nemcsak kellemetlenséget okoz, hanem fokozhatja a nyugtalanságot, alvászavarokat is.

A párás, meleg levegő és a csapadékos idő pedig felerősíti a légúti panaszokat, asztmás vagy allergiás tüneteket. Az allergiások számára a zivatarok eleinte rövid megkönnyebbülést hozhatnak, hiszen az eső lemossa a pollenek egy részét a levegőből, de közvetlenül a vihar előtt sokszor éppen felerősödik a pollenterhelés, ami nehezíti a légzést.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu