Esővel érkezik a hidegfront Somogyba

Vegyes képet mutat a következő napok időjárása. Szerdán még megzavarhatják gomolyfelhők és zivatarok a napsütéses órákat, de csütörtöktől már kisebb az esély csapadékra. Hidegfront érkezik a hét közepén, de jut még a melegből is bőven.

Szerdán több helyen, csütörtökön csak elszórtan, pénteken pedig már szinte sehol sem lesz csapadék – a hidegfront megtréfál

Forrás: MW

Hidegfront érkezik szerdán, csapadékot hoz magával

Hidegfront hoz magával gomolyfelhőket szerdán, ezekből pedig több tájegységünkön kialakulhatnak záporok, zivatarok. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. A szél egyre többfelé északira, északnyugatira fordul, és helyenként megélénkül. Zivatar környékén erős, esetleg viharos széllökés is lehet. Somogy vármegyében a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Csütörtökön hajnalra a képződő ködfoltok feloszlanak, így napközben általában gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék csak a Dunától keletre várható, zápor, esetleg egy-egy zivatar formájában. A változó irányú szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között alakul.

A hidegfront érkezése után az erdő vadjai is vélhetően megélénkülnek, ami jót tesz majd a nagyvadban bővelkedő Somogy vadgazdálkodásának.

Pénteken már sokkal kisebb a csapadék előfordulásának esélye, a vármegye egész területén sok napsütés várható. Az északnyugati szél gyakran lesz élénk. Folytatódik a nyárias, szinte strandidő 29-30 fokos maximumokkal.

Nyugodtak a vizek, a bátrabbak még fürdőzhetnek is

A Balaton vízállása az elmúlt három napban emelkedett, míg szombaton 70 centiméteren állt, addig kedd reggel már 73 centimétert is elérte. Hőmérsékletét tekintve inkább a bátrabbaknak ajánljuk megközelítését, a víz Siófoknál 21,3 fokos volt kedden.

A Dráva barcsi szakaszán jelenleg -93 centiméteren folyik, hőmérséklete 22,4 fokos. A fürdőzés továbbra is saját felelősségre ajánlott, a parton azonban bárki gondtalanul élvezheti a szabad strand nyújtotta lehetőségeket.

Kánikula már nincs, a hidegfront is hozhat csapadékot, de azért a bátrabbak még csobbanhatnak a Balatonba

Fotó: Krausz Andrea

Jön a hidegfront, a parlagfű koncentrációja pedig továbbra is extrém magas tartományban mozog

A szerdán érkező hidegfront hatására szervezetünkben az erek összeszűkülhetnek, ami emelkedő vérnyomáshoz, fejfájáshoz és szédüléshez vezethet. A páratartalom csökkenése, a hőmérséklet-ingadozás és a légnyomás emelkedése ízületi, reumás panaszokat, gyomor- vagy veseeredetű görcsöket, illetve allergiás rohamokat is kiválthat, különösen a front átvonulása után.