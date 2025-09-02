szeptember 2., kedd

Esőkabát és napszemüveg

45 perce

Esővel érkezik a hidegfront Somogyba

Címkék#hőmérséklet#Balaton#hidegfront csapadék#hidegfront gomolyfelhő#pollenkoncentráció#parlagfű#zápor

Kitart még a nyár, azonban a napsütést olykor megzavarhatja pár gomolyfelhő. Hidegfront érkezik, készüljünk a változásra.

Dombi Regina
Esővel érkezik a hidegfront Somogyba

Fotó: Huszár Márk

Vegyes képet mutat a következő napok időjárása. Szerdán még megzavarhatják gomolyfelhők és zivatarok a napsütéses órákat, de csütörtöktől már kisebb az esély csapadékra. Hidegfront érkezik a hét közepén, de jut még a melegből is bőven.

Szerdán több helyen, csütörtökön csak elszórtan, pénteken pedig már szinte sehol sem lesz csapadék – a hidegfront megtréfál
Forrás: MW

Hidegfront érkezik szerdán, csapadékot hoz magával

Hidegfront hoz magával gomolyfelhőket szerdán, ezekből pedig több tájegységünkön kialakulhatnak záporok, zivatarok. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. A szél egyre többfelé északira, északnyugatira fordul, és helyenként megélénkül. Zivatar környékén erős, esetleg viharos széllökés is lehet. Somogy vármegyében a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Csütörtökön hajnalra a képződő ködfoltok feloszlanak, így napközben általában gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék csak a Dunától keletre várható, zápor, esetleg egy-egy zivatar formájában. A változó irányú szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között alakul.

A hidegfront érkezése után az erdő vadjai is vélhetően megélénkülnek, ami jót tesz majd a nagyvadban bővelkedő Somogy vadgazdálkodásának.

Pénteken már sokkal kisebb a csapadék előfordulásának esélye, a vármegye egész területén sok napsütés várható. Az északnyugati szél gyakran lesz élénk. Folytatódik a nyárias, szinte strandidő 29-30 fokos maximumokkal.

Nyugodtak a vizek, a bátrabbak még fürdőzhetnek is

A Balaton vízállása az elmúlt három napban emelkedett, míg szombaton 70 centiméteren állt, addig kedd reggel már 73 centimétert is elérte. Hőmérsékletét tekintve inkább a bátrabbaknak ajánljuk megközelítését, a víz Siófoknál 21,3 fokos volt kedden. 

A Dráva barcsi szakaszán jelenleg -93 centiméteren folyik, hőmérséklete 22,4 fokos. A fürdőzés továbbra is saját felelősségre ajánlott, a parton azonban bárki gondtalanul élvezheti a szabad strand nyújtotta lehetőségeket. 

Időjárás
Kánikula már nincs, a hidegfront is hozhat csapadékot, de azért a bátrabbak még csobbanhatnak a Balatonba
Fotó: Krausz Andrea

Jön a hidegfront, a parlagfű koncentrációja pedig továbbra is extrém magas tartományban mozog

A szerdán érkező hidegfront hatására szervezetünkben az erek összeszűkülhetnek, ami emelkedő vérnyomáshoz, fejfájáshoz és szédüléshez vezethet. A páratartalom csökkenése, a hőmérséklet-ingadozás és a légnyomás emelkedése ízületi, reumás panaszokat, gyomor- vagy veseeredetű görcsöket, illetve allergiás rohamokat is kiválthat, különösen a front átvonulása után. 

A parlagfű pol­len­kon­cen­tráci­ó­ja országszerte nagyon magas, a csalán, a libatop és a kenderfélék a közepes tartományban mozognak. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma országosan a magas - nagyon magas tartományban van, egyszóval az allergiások még nem lélegezhetnek fel. 

 

