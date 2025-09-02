1 órája
Esővel érkezik a hidegfront Somogyba
Kitart még a nyár, azonban a napsütést olykor megzavarhatja pár gomolyfelhő. Hidegfront érkezik, készüljünk a változásra.
Fotó: Huszár Márk
Vegyes képet mutat a következő napok időjárása. Szerdán még megzavarhatják gomolyfelhők és zivatarok a napsütéses órákat, de csütörtöktől már kisebb az esély csapadékra. Hidegfront érkezik a hét közepén, de jut még a melegből is bőven.
Hidegfront érkezik szerdán, csapadékot hoz magával
Hidegfront hoz magával gomolyfelhőket szerdán, ezekből pedig több tájegységünkön kialakulhatnak záporok, zivatarok. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. A szél egyre többfelé északira, északnyugatira fordul, és helyenként megélénkül. Zivatar környékén erős, esetleg viharos széllökés is lehet. Somogy vármegyében a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
Csütörtökön hajnalra a képződő ködfoltok feloszlanak, így napközben általában gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék csak a Dunától keletre várható, zápor, esetleg egy-egy zivatar formájában. A változó irányú szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között alakul.
A hidegfront érkezése után az erdő vadjai is vélhetően megélénkülnek, ami jót tesz majd a nagyvadban bővelkedő Somogy vadgazdálkodásának.
Pénteken már sokkal kisebb a csapadék előfordulásának esélye, a vármegye egész területén sok napsütés várható. Az északnyugati szél gyakran lesz élénk. Folytatódik a nyárias, szinte strandidő 29-30 fokos maximumokkal.
Nyugodtak a vizek, a bátrabbak még fürdőzhetnek is
A Balaton vízállása az elmúlt három napban emelkedett, míg szombaton 70 centiméteren állt, addig kedd reggel már 73 centimétert is elérte. Hőmérsékletét tekintve inkább a bátrabbaknak ajánljuk megközelítését, a víz Siófoknál 21,3 fokos volt kedden.
A Dráva barcsi szakaszán jelenleg -93 centiméteren folyik, hőmérséklete 22,4 fokos. A fürdőzés továbbra is saját felelősségre ajánlott, a parton azonban bárki gondtalanul élvezheti a szabad strand nyújtotta lehetőségeket.
Jön a hidegfront, a parlagfű koncentrációja pedig továbbra is extrém magas tartományban mozog
A szerdán érkező hidegfront hatására szervezetünkben az erek összeszűkülhetnek, ami emelkedő vérnyomáshoz, fejfájáshoz és szédüléshez vezethet. A páratartalom csökkenése, a hőmérséklet-ingadozás és a légnyomás emelkedése ízületi, reumás panaszokat, gyomor- vagy veseeredetű görcsöket, illetve allergiás rohamokat is kiválthat, különösen a front átvonulása után.
A parlagfű pollenkoncentrációja országszerte nagyon magas, a csalán, a libatop és a kenderfélék a közepes tartományban mozognak. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma országosan a magas - nagyon magas tartományban van, egyszóval az allergiások még nem lélegezhetnek fel.