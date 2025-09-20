Vasárnap még strandidő, hétfőtől záporok a Balatonnál

Vasárnap Somogyban és a Balaton térségében még igazi nyárra készülhetünk: sok napsütés várható, a hőmérséklet délután több helyen 30 fok köré emelkedik. A strandolóknak azonban érdemes figyelniük, mert estefelé a nyugati határ felől hidegfront éri el a vármegyét, amely záporokat, zivatarokat és feltámadó szelet hozhat.

Fotó: Sipeki Péter

Hidegfront érkezik Somogyba és a Balaton térségébe

Hétfőn már frissebb idővel indul a hét Somogyban. A nappali hőmérséklet 25–27 fok között alakul, a Balaton környékén többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé élénk lesz, a tó környékén akár erős is lehet, ezért a vízparti programokat célszerű ennek megfelelően tervezni.

Kedden marad a változékony időjárás: a vármegye északi részén és a Balatonnál több lesz a felhő, ismét előfordulhatnak záporok, míg a Dráva mentén és Kaposvár környékén több napsütés ígérkezik. A hőmérséklet délután jellemzően 27–29 fokig melegszik, így a nyárias hangulat a borongósabb idő ellenére sem tűnik el teljesen.