szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Mindenki nyugodjon le..., elgyengült a hidegfront: egy nap eső nem vet véget a nyárnak

Címkék#gomolyfelhőzet#nyár#zivatar#hidegfront#zápor

Marad a kellemes, nyárias idő, kilátásban további melegedésnek. A gyenge hidegfront a jelek szerint nem vet véget a nyárnak.

A gyenge hidegfront hatására záporok, zivatarok alakulhattak ki, de napközben már csökken a csapadékhajlam, és óráról óráról felszakadozik a felhőzet. Néhány fokkal ismét mérséklődik a nappali felmelegedés, de ez csak átmeneti jellegű hatás. 

A gyenge hidegfront után jön a felmelegedés Fotó: Shutterstock
A gyenge hidegfront után jön a felmelegedés Fotó: Shutterstock

A gyenge hidegfront hamar feloszlik

Az átvonult hidegfront hátoldalán visszalopakodik a csendes, száraz idő. A napsütés visszatér, de nem lesz zavartalan, mert gomolyfelhőzet tarkítja az eget. Egy kisebb lehűlés után újra melegebb levegő érkezik fölénk. Az éjszakák hűvösek maradnak, a nappali felmelegedés azonban erősödik, és újra 30 fok közeli maximum hőmérsékletekkel találkozhatunk. 

 

Szerdán eleinte még előfordulhatnak záporok, zivatarok, majd napközben megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél megerősödik. A nappali hőmérsékletek 24-26 fok között alakulnak, de késő estére 19-21 fok közé hűl a levegő.

Csütörtökön napos, száraz idő várható, élénk délnyugati széllel. A hajnali hőmérsékletek 13-15 fok között alakulnak. A délutáni órákra 26-28 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken szintén napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül. A hajnali órákra 15-17 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 28-30 fok között alakulnak. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu