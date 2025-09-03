Mindenki nyugodjon le..., elgyengült a hidegfront: egy nap eső nem vet véget a nyárnak

A gyenge hidegfront hatására záporok, zivatarok alakulhattak ki, de napközben már csökken a csapadékhajlam, és óráról óráról felszakadozik a felhőzet. Néhány fokkal ismét mérséklődik a nappali felmelegedés, de ez csak átmeneti jellegű hatás.

A gyenge hidegfront után jön a felmelegedés Fotó: Shutterstock

A gyenge hidegfront hamar feloszlik

Az átvonult hidegfront hátoldalán visszalopakodik a csendes, száraz idő. A napsütés visszatér, de nem lesz zavartalan, mert gomolyfelhőzet tarkítja az eget. Egy kisebb lehűlés után újra melegebb levegő érkezik fölénk. Az éjszakák hűvösek maradnak, a nappali felmelegedés azonban erősödik, és újra 30 fok közeli maximum hőmérsékletekkel találkozhatunk.

Szerdán eleinte még előfordulhatnak záporok, zivatarok, majd napközben megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél megerősödik. A nappali hőmérsékletek 24-26 fok között alakulnak, de késő estére 19-21 fok közé hűl a levegő.

Csütörtökön napos, száraz idő várható, élénk délnyugati széllel. A hajnali hőmérsékletek 13-15 fok között alakulnak. A délutáni órákra 26-28 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken szintén napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül. A hajnali órákra 15-17 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 28-30 fok között alakulnak.



