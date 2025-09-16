szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

A napsütést kedden esőzés váltja majd Somogyban

Címkék#délután#határvidék#Dunántúlra

Elmúlnak a kellemesen meleg napok. Keddtől érkezik a nyakunkba az égi áldás, ugyanis ettől kezdve egy hidegfront alakítja időjárásunkat.

Munkatársunktól
A napsütést kedden esőzés váltja majd Somogyban

Az időjárás vasárnap igazán ősziessé válik – de folytatás már kellemesebb lesz

Fotó: Szakony Attila SZA

Kedden egy északnyugat felől érkező hidegfront, illetve a hozzá tartozó csapadékmező okoz ismét változékonyságot és időről-időre felélénkülő északi irányú szelet.

egy hidegfront közleíti meg térségünket
Időjárás Somogyban – hidegfront borzolja a kedélyeket.
Forrás: pexels

A középső és délkeleti országrészben reggel a változó erősségű párásság, szakadozó rétegfelhőzet mellett még kisüt a nap. A déli, délutáni órákban fokozatosan ebben a térségben is megnövekszik a felhőzet. A szórványos záporok is terjeszkednek. Délután a teljes Dunántúlra és a középső országrész nagy részére, míg a délkeleti, keleti térséget az esti, éjszakai időszakban érheti el a továbbra is szórványos csapadék.
Éjszaka a csapadékmező áthelyeződik a déli határvidék fölé, majd hajnalban várhatóan elhagyja az ország térségét. Alapvetően országszerte erősen felhős marad az ég. Az északi irányú szél átmenetileg mérséklődhet, majd hajnalban ismét élénkülni kezd.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):
hétfő délután 26,
kedd reggel 16,
kedd délután 21,
szerda reggel 13 fok körül alakul.

Somogyra lecsap a hidegfront

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu