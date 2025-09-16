A napsütést kedden esőzés váltja majd Somogyban

Kedden egy északnyugat felől érkező hidegfront, illetve a hozzá tartozó csapadékmező okoz ismét változékonyságot és időről-időre felélénkülő északi irányú szelet.

Időjárás Somogyban – hidegfront borzolja a kedélyeket.

Forrás: pexels

A középső és délkeleti országrészben reggel a változó erősségű párásság, szakadozó rétegfelhőzet mellett még kisüt a nap. A déli, délutáni órákban fokozatosan ebben a térségben is megnövekszik a felhőzet. A szórványos záporok is terjeszkednek. Délután a teljes Dunántúlra és a középső országrész nagy részére, míg a délkeleti, keleti térséget az esti, éjszakai időszakban érheti el a továbbra is szórványos csapadék.

Éjszaka a csapadékmező áthelyeződik a déli határvidék fölé, majd hajnalban várhatóan elhagyja az ország térségét. Alapvetően országszerte erősen felhős marad az ég. Az északi irányú szél átmenetileg mérséklődhet, majd hajnalban ismét élénkülni kezd.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

hétfő délután 26,

kedd reggel 16,

kedd délután 21,

szerda reggel 13 fok körül alakul.

Somogyra lecsap a hidegfront

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet.