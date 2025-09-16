20 perce
A napsütést kedden esőzés váltja majd Somogyban
Elmúlnak a kellemesen meleg napok. Keddtől érkezik a nyakunkba az égi áldás, ugyanis ettől kezdve egy hidegfront alakítja időjárásunkat.
Az időjárás vasárnap igazán ősziessé válik – de folytatás már kellemesebb lesz
Fotó: Szakony Attila SZA
Kedden egy északnyugat felől érkező hidegfront, illetve a hozzá tartozó csapadékmező okoz ismét változékonyságot és időről-időre felélénkülő északi irányú szelet.
A középső és délkeleti országrészben reggel a változó erősségű párásság, szakadozó rétegfelhőzet mellett még kisüt a nap. A déli, délutáni órákban fokozatosan ebben a térségben is megnövekszik a felhőzet. A szórványos záporok is terjeszkednek. Délután a teljes Dunántúlra és a középső országrész nagy részére, míg a délkeleti, keleti térséget az esti, éjszakai időszakban érheti el a továbbra is szórványos csapadék.
Éjszaka a csapadékmező áthelyeződik a déli határvidék fölé, majd hajnalban várhatóan elhagyja az ország térségét. Alapvetően országszerte erősen felhős marad az ég. Az északi irányú szél átmenetileg mérséklődhet, majd hajnalban ismét élénkülni kezd.
A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):
hétfő délután 26,
kedd reggel 16,
kedd délután 21,
szerda reggel 13 fok körül alakul.
Somogyra lecsap a hidegfront
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet.