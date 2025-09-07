Felhőmentes ég egész vasárnap, minimális esély van csak az esőre

Vasárnap napközben, szerte az országban napsütéses idővel lehet számolni változó erősségű gomolyfelhőzettel, így Somogyban is gyakrabban derül fel az ég, mint amennyiszer felhők takarhatnák el a napot. Csapadék, az esti órákig nem valószínű, az ország túlnyomó részén nem esik majd eső, így Somogyban sem zavarhatja meg semmi a holdfogytakozást.

Kiderül az idő is a holdfogyatkozásra

Fotó: Vendel Lajos

Éjszaka, az északkeleti határ mentén még előfordulhat egy-két zivatargóc, de folyamatosan tisztul az égbolt, miközben nyugat felől egy változó vastagságú, el-elvékonyodó, szakadozott felhősáv húzódik a Dunántúl, majd hajnalban a középső országrész fölé is. Ebből eső nem hullik. Gyenge marad a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 13,

vasárnap délután 27,

hétfő reggel 14 fok körül alakul.

Holdfogyatkozásra fel!

Vasárnap teljes holdfogyatkozás lesz, amely csak ritkán látható jól és még ritkábban két órán keresztül. Pedig ezt prognosztizálják a szakemberek vasárnapra. Teljes holdfogyatkozás színesíti az eget, amely Magyarországról - és talán Somogyból - is megfigyelhető lesz. A ritka jelenség során a telihold a Föld árnyékába merül, miközben sötétvörös színt ölt, és körülötte a csillagok is feltűnnek. Az előrejelzések szerint estére Somogy felől is eltűnnek az időnkénti felhősödést okozó gomolyfelhők, így jó eséllyel láthatjuk a különleges égi jelenséget.