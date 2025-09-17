2 órája
Visszaköszön a nyár, napsütés és meleg vár ránk Somogyban
Csütörtökön többnyire napos, gyengén felhős időre számíthatunk, csapadék sehol sem várható. A szél jellemzően mérsékelt marad, azonban a nyugati, északnyugati irányú légmozgás a Dunántúl keleti felén, különösen a Balaton környékén megerősödhet. Ennek ellenére kellemetlen, zavaró szélre nem kell számítani, így a hőmérséklet kiváló lesz a szabadtéri programokhoz.
Fotó: Bóta Zoltán
A reggeli órákban 5 és 13, délután pedig 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Összességében tehát csütörtökön nyugodt, kora őszi időre van kilátás, sok napsütéssel, száraz idővel és kellemes hőmérsékleti viszonyokkal.
Pénteken a nap első felében, még előfordulhat átmenetileg gyengén vagy közepesen felhős égbolt, mivel ebbe az irányba némi felhőzet besodródhat. Ezek a felhők azonban várhatóan gyorsan feloszlanak, és napközben itt is egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep. Csapadékra nem kell számítani. A nappali órákban már határozott felmelegedés várható, a hőmérséklet maximuma a kora délutáni órákban jellemzően 23 és 29 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad, komolyabb szélre nem kell számítani, így a hőérzetet nem rontja sem hideg, sem meleg szél.
Szombaton is folytatódik a nyugodt, derűs, száraz időjárás, igazi napos, kora őszi időre készülhetünk.
A reggeli órákban helyenként, főként a mélyebben fekvő, szélvédett területeken, kialakulhatnak pára- és ködfoltok, de ezek jellemzően gyorsan feloszlanak a reggeli napfény hatására, így már a délelőtt folyamán országszerte derült vagy legfeljebb gyengén felhős idő valószínű. Csapadék továbbra sem várható, a légkör stabil és száraz marad, így sem záporokra, sem zivatarokra nem kell számítani. A napos idő egész nap meghatározó lesz, sokfelé zavartalanul süt majd a nap, csak időnként úszhat be néhány jelentéktelen gomoly- vagy fátyolfelhő.
Hétvégére nyári hőmérséklet várható
A hőmérséklet a déli óráktól kezdve gyorsan emelkedik, délutánra már szinte nyáriasan meleg lesz az idő. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, a legmelegebb időre a Dunántúl délkeleti tájain lehet számítani. Ez az érték szeptember második felében már a késő nyári időszak határát súrolja, így sokan érezhetik úgy, mintha egy szeptember végi nyárutót élveznének. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, helyenként délies irányból lengedezhet, de ez nem befolyásolja érdemben a hőérzetet.
A napos, meleg idő kedvez a pollenkoncentráció növekedésének. Csütörtöktől kezdődően lassú emelkedés várható, szombatra pedig már érzékelhető lehet a változás. A levegőben főként a csalánfélék, pázsitfűfélék, valamint a libatopfélék virágpora lehet jelen, ezek koncentrációja az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Az allergiásoknak érdemes erre odafigyelni, különösen a szabadtéri programok megtervezésekor.