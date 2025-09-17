szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogyi időjárás

2 órája

Visszaköszön a nyár, napsütés és meleg vár ránk Somogyban

Címkék#szél#Dunántúl#Somogyban#napfény

Csütörtökön többnyire napos, gyengén felhős időre számíthatunk, csapadék sehol sem várható. A szél jellemzően mérsékelt marad, azonban a nyugati, északnyugati irányú légmozgás a Dunántúl keleti felén, különösen a Balaton környékén megerősödhet. Ennek ellenére kellemetlen, zavaró szélre nem kell számítani, így a hőmérséklet kiváló lesz a szabadtéri programokhoz.

Munkatársunktól
Visszaköszön a nyár, napsütés és meleg vár ránk Somogyban

Fotó: Bóta Zoltán

A reggeli órákban 5 és 13, délután pedig 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Összességében tehát csütörtökön nyugodt, kora őszi időre van kilátás, sok napsütéssel, száraz idővel és kellemes hőmérsékleti viszonyokkal.

A hőmérséklet ismét melegre fordul Somogyban
A hőmérséklet ismét melegre fordul Somogyban

Pénteken a nap első felében, még előfordulhat átmenetileg gyengén vagy közepesen felhős égbolt, mivel ebbe az irányba némi felhőzet besodródhat. Ezek a felhők azonban várhatóan gyorsan feloszlanak, és napközben itt is egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep. Csapadékra nem kell számítani. A nappali órákban már határozott felmelegedés várható, a hőmérséklet maximuma a kora délutáni órákban jellemzően 23 és 29 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad, komolyabb szélre nem kell számítani, így a hőérzetet nem rontja sem hideg, sem meleg szél. 

Szombaton is folytatódik a nyugodt, derűs, száraz időjárás, igazi napos, kora őszi időre készülhetünk.
A reggeli órákban helyenként, főként a mélyebben fekvő, szélvédett területeken, kialakulhatnak pára- és ködfoltok, de ezek jellemzően gyorsan feloszlanak a reggeli napfény hatására, így már a délelőtt folyamán országszerte derült vagy legfeljebb gyengén felhős idő valószínű. Csapadék továbbra sem várható, a légkör stabil és száraz marad, így sem záporokra, sem zivatarokra nem kell számítani. A napos idő egész nap meghatározó lesz, sokfelé zavartalanul süt majd a nap, csak időnként úszhat be néhány jelentéktelen gomoly- vagy fátyolfelhő.

DSC09851
Fotó: Bóta Zoltán

Hétvégére nyári hőmérséklet várható

A hőmérséklet a déli óráktól kezdve gyorsan emelkedik, délutánra már szinte nyáriasan meleg lesz az idő. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, a legmelegebb időre a Dunántúl délkeleti tájain lehet számítani. Ez az érték szeptember második felében már a késő nyári időszak határát súrolja, így sokan érezhetik úgy, mintha egy szeptember végi nyárutót élveznének. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, helyenként délies irányból lengedezhet, de ez nem befolyásolja érdemben a hőérzetet. 


A napos, meleg idő kedvez a pollenkoncentráció növekedésének. Csütörtöktől kezdődően lassú emelkedés várható, szombatra pedig már érzékelhető lehet a változás. A levegőben főként a csalánfélék, pázsitfűfélék, valamint a libatopfélék virágpora lehet jelen, ezek koncentrációja az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Az allergiásoknak érdemes erre odafigyelni, különösen a szabadtéri programok megtervezésekor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu