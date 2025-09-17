Visszaköszön a nyár, napsütés és meleg vár ránk Somogyban

A reggeli órákban 5 és 13, délután pedig 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Összességében tehát csütörtökön nyugodt, kora őszi időre van kilátás, sok napsütéssel, száraz idővel és kellemes hőmérsékleti viszonyokkal.

A hőmérséklet ismét melegre fordul Somogyban

Pénteken a nap első felében, még előfordulhat átmenetileg gyengén vagy közepesen felhős égbolt, mivel ebbe az irányba némi felhőzet besodródhat. Ezek a felhők azonban várhatóan gyorsan feloszlanak, és napközben itt is egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep. Csapadékra nem kell számítani. A nappali órákban már határozott felmelegedés várható, a hőmérséklet maximuma a kora délutáni órákban jellemzően 23 és 29 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad, komolyabb szélre nem kell számítani, így a hőérzetet nem rontja sem hideg, sem meleg szél.

Szombaton is folytatódik a nyugodt, derűs, száraz időjárás, igazi napos, kora őszi időre készülhetünk.

A reggeli órákban helyenként, főként a mélyebben fekvő, szélvédett területeken, kialakulhatnak pára- és ködfoltok, de ezek jellemzően gyorsan feloszlanak a reggeli napfény hatására, így már a délelőtt folyamán országszerte derült vagy legfeljebb gyengén felhős idő valószínű. Csapadék továbbra sem várható, a légkör stabil és száraz marad, így sem záporokra, sem zivatarokra nem kell számítani. A napos idő egész nap meghatározó lesz, sokfelé zavartalanul süt majd a nap, csak időnként úszhat be néhány jelentéktelen gomoly- vagy fátyolfelhő.

Fotó: Bóta Zoltán

Hétvégére nyári hőmérséklet várható

A hőmérséklet a déli óráktól kezdve gyorsan emelkedik, délutánra már szinte nyáriasan meleg lesz az idő. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, a legmelegebb időre a Dunántúl délkeleti tájain lehet számítani. Ez az érték szeptember második felében már a késő nyári időszak határát súrolja, így sokan érezhetik úgy, mintha egy szeptember végi nyárutót élveznének. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, helyenként délies irányból lengedezhet, de ez nem befolyásolja érdemben a hőérzetet.



A napos, meleg idő kedvez a pollenkoncentráció növekedésének. Csütörtöktől kezdődően lassú emelkedés várható, szombatra pedig már érzékelhető lehet a változás. A levegőben főként a csalánfélék, pázsitfűfélék, valamint a libatopfélék virágpora lehet jelen, ezek koncentrációja az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Az allergiásoknak érdemes erre odafigyelni, különösen a szabadtéri programok megtervezésekor.