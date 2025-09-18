Akár 31°C is lehet, napos idő, felmelegedés várható a hétvégén

Az előttünk álló hétvége időjárása szinte nyárias hangulatot ígér. A felhők mozgása, a szél és a nappali hőmérséklet alakulása mind hozzájárul ahhoz, hogy kifejezetten kedvező napok várjanak ránk – akár kirándulásra, akár vízparti pihenésre.

Túrázáshoz is ideális lesz az időjárás. -Fotó: Krausz Andrea

Pénteken a kora reggeli órákban enyhe ködfoltok képződhetnek, amelyek a napfelkelte után gyorsan feloszlanak. A délelőtt többnyire derült lesz, csak néhány fátyolfelhő úszik nyugat felől. A délután folyamán gomolyfelhők jelenhetnek meg, de csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 26–28 °C között alakul, a szél gyenge, időnként mérsékelt lesz és északkeleti irányból fúj, amely estére teljesen elcsendesedik. Az éjszaka kellemesen hűvös lesz, 11–13 °C közötti minimumokra számíthatunk.

Visszatér a nyárias időjárás

Szombaton igazi nyárutói időben lesz részünk. A reggel derűsen indul, majd déltől a nappali felmelegedés hatására lassan tornyosulnak a gomolyfelhők. A szél napközben délnyugati irányba fordul, és időnként megélénkülhet, de komoly zavaró hatása nem lesz. A hőmérséklet tetőzése 29–31 °C körül várható, így a szombat a hét legmelegebb napja lesz. Az esték azonban továbbra is barátságosak lesznek, 15–17 °C-ig hűl vissza a levegő.

Vasárnap folytatódik a napos, de kissé változékonyabb idő. A reggel tiszta, derült égbolttal indul, majd délután nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, amelyek lassan kelet felé vonulnak. A szél nyugatira fordul, mérsékelt lesz, néhol élénk lökésekkel, de kellemetlenséget nem okoz. A nappali maximum 26–28 °C körül alakul, így a szombati forróság után enyhébb, de még mindig kellemes meleg idő várható. Az esték szelíden hűvösek lesznek, 12–14 °C közötti minimumokkal.

Horgászoknak is kedvez az időjárás

A hétvége minden szempontból kedvez a horgászatnak. Pénteken a reggeli hűvösebb órákban aktívabbak a halak, a szélcsend miatt a víz tükörsima lesz. Szombaton a kora reggeli és késő esti időszak kínál jobb lehetőséget, mert a nappali hőségben a halak mélyebbre húzódnak. Vasárnap az enyhébb időjárás és a mérsékelt szél egész nap ideális körülményeket biztosít a pecások számára.