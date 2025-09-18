szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogyi időjárás

2 órája

Akár 31°C is lehet, napos idő, felmelegedés várható a hétvégén

Címkék#gomolyfelhő#délután#nap

Péntektől vasárnapig többnyire derült időre számíthatunk, csupán időnként úsznak át gomoly- és fátyolfelhők az égen. A nappali hőmérséklet 26–31 °C között alakul, estére azonban hűvösebb, frissítő levegő érkezik az időjárás-előrejelzés szerint. A szél jobbára mérsékelt marad, így a hétvége ideális lesz szabadtéri programokra és a horgászok számára is, akik szélcsendes hajnalokon és nyugodt estéken különösen jó fogásra számíthatnak.

Akár 31°C is lehet, napos idő, felmelegedés várható a hétvégén

Az előttünk álló hétvége időjárása szinte nyárias hangulatot ígér. A felhők mozgása, a szél és a nappali hőmérséklet alakulása mind hozzájárul ahhoz, hogy kifejezetten kedvező napok várjanak ránk – akár kirándulásra, akár vízparti pihenésre.

túrázók, napos időjárásban
Túrázáshoz is ideális lesz az időjárás. -Fotó: Krausz Andrea

Pénteken a kora reggeli órákban enyhe ködfoltok képződhetnek, amelyek a napfelkelte után gyorsan feloszlanak. A délelőtt többnyire derült lesz, csak néhány fátyolfelhő úszik nyugat felől. A délután folyamán gomolyfelhők jelenhetnek meg, de csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 26–28 °C között alakul, a szél gyenge, időnként mérsékelt lesz és északkeleti irányból fúj, amely estére teljesen elcsendesedik. Az éjszaka kellemesen hűvös lesz, 11–13 °C közötti minimumokra számíthatunk.

Photo,Low,Angle,Of,Cheerful,Cute,Adorable,Girl,Cheerful,Smile, időjárás
Visszatér a nyárias időjárás
Fotó: Roman Samborskyi

Szombaton igazi nyárutói időben lesz részünk. A reggel derűsen indul, majd déltől a nappali felmelegedés hatására lassan tornyosulnak a gomolyfelhők. A szél napközben délnyugati irányba fordul, és időnként megélénkülhet, de komoly zavaró hatása nem lesz. A hőmérséklet tetőzése 29–31 °C körül várható, így a szombat a hét legmelegebb napja lesz. Az esték azonban továbbra is barátságosak lesznek, 15–17 °C-ig hűl vissza a levegő.

6D1A6197
 

Vasárnap folytatódik a napos, de kissé változékonyabb idő. A reggel tiszta, derült égbolttal indul, majd délután nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, amelyek lassan kelet felé vonulnak. A szél nyugatira fordul, mérsékelt lesz, néhol élénk lökésekkel, de kellemetlenséget nem okoz. A nappali maximum 26–28 °C körül alakul, így a szombati forróság után enyhébb, de még mindig kellemes meleg idő várható. Az esték szelíden hűvösek lesznek, 12–14 °C közötti minimumokkal.

Horgászoknak is kedvez az időjárás

A hétvége minden szempontból kedvez a horgászatnak. Pénteken a reggeli hűvösebb órákban aktívabbak a halak, a szélcsend miatt a víz tükörsima lesz. Szombaton a kora reggeli és késő esti időszak kínál jobb lehetőséget, mert a nappali hőségben a halak mélyebbre húzódnak. Vasárnap az enyhébb időjárás és a mérsékelt szél egész nap ideális körülményeket biztosít a pecások számára.

Összességében a hétvége nemcsak a napsütést és a nyáridéző meleget hozza el, hanem kiváló lehetőséget nyújt a természetben való kikapcsolódásra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu