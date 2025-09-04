53 perce
Labilis a légkör, de lassan és biztosan melegszik az idő
Van még tartaléka a nyárnak. Csütörtöktől lassan, de biztosan melegszik az idő.
Itt az idő, hogy visszatérjen a nyár. Csütörtökön napsütéses, időnként és helyenként átmenetileg fátyolfelhős, szűrtebb napsütéses idő lesz jellemző szerte az országban. Csapadék már nem várható, és erős szélre sem lehet számítnak, mert a légmozgás gyenge marad.
Az időjárás melegedőben
Hiába írunk szeptember elejét, a hőmérséklet országszerte nyáriasan magasra emelkedik. Az országon belül északnyugaton lesz a mérsékeltebben meleg idő, míg a déli országrészben 30 fok feletti maximumok valószínűek, erősen fülledt idővel.
Éjszakára hűvösebb órák köszöntenek be az időjárásunkban. Csillagfényes vagy gyengén fátyolfelhős égbolt, csapadékmentes, szélcsendes időjárás mellett azonban már enyhe lesz a hajnal. A reggeli időszakban labilissá válhat a légkör, így itt-ott kialakulhat egy-két rövid, helyi zápor, zivatargóc.