2 órája

30-32 °C – Még ne tegyük el a fürdőruhát, kitart a nyári meleg a hétvégén

Címkék#hőmérséklet#időjárás#Balaton#Somogyban#pollenkoncentráció

Ma napos időre számíthatunk, az északnyugati, északi szél többfelé élénk lesz. Délelőtt Somogyban és a Balatonnál egyre több lesz a napsütés, az időjárás ideális feltételeket kínál egy bringatúrához vagy kiránduláshoz.

Sonline.hu

Délutánra 23 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet, Somogyban mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Siófokon, Kaposváron és Barcson szombaton 25, vasárnap 27 fok várható, helyenként szelesebb idővel. Akár még strandolhatunk is, a Balaton vize Siófoknál 25 fokos. Nagyon kellemes időjárás lehet számítani.

Időjárás
Az időjárás lehetővé teszi a szeptemberi strandolást
Fotó: Krausz Andrea

A hétvégi időjárást csak a pollenek zavarhatják 

Napközben inkább a pollenkoncentráció okozhat kellemetlenséget: a parlagfű terhelése országosan nagyon magas.

 

