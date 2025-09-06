30-32 °C – Még ne tegyük el a fürdőruhát, kitart a nyári meleg a hétvégén

Délutánra 23 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet, Somogyban mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Siófokon, Kaposváron és Barcson szombaton 25, vasárnap 27 fok várható, helyenként szelesebb idővel. Akár még strandolhatunk is, a Balaton vize Siófoknál 25 fokos. Nagyon kellemes időjárás lehet számítani.

Az időjárás lehetővé teszi a szeptemberi strandolást

Fotó: Krausz Andrea

A hétvégi időjárást csak a pollenek zavarhatják

Napközben inkább a pollenkoncentráció okozhat kellemetlenséget: a parlagfű terhelése országosan nagyon magas.