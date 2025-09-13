A nyárias szombati időjárás után hidegfront érkezik Somogyba és a Balatonhoz

Szombaton Kaposváron 27 fokig emelkedett a hőmérséklet, a délután kellemes időjárást és napsütést hozott Somogyba. A Balaton partján is igazi késő nyári napot élvezhettek a strandolók. Siófokon és Fonyódon is 26–27 fok körüli értékeket mértek, a Balaton hőmérséklete 23 fok körül alakult. Barcson 28 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála, itt is csak fátyolfelhők szűrték a napsütést. A szél dél felől fújt, többnyire mérsékelt erővel.

Időjárás a Balatonnál: a szombati meleg után vasárnap már hidegfront érkezik

Fotó: Krausz Andrea

Markáns változás az időjárásban –hullámzó hidegfront érkezik

Vasárnap hidegfront vonul át a térségen. Somogyban és a Balatonnál is záporokra, helyenként zivatarokra kell készülni. A délies szél a nap folyamán északnyugatira fordul, több helyen megerősödik, a záporok környezetében viharos lökések is lehetnek. Kaposváron és Barcson 20–22 fok körül alakulhat a délutáni csúcshőmérséklet, a Balatonnál pedig 21 fokra hűlhet a levegő. A tó vize lassan veszít a melegéből, de egyelőre még 22–23 fokos marad.



