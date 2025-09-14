Itt a kegyetlen őszi időjárás – vasárnap zivatarok támadják Somogyot

Már reggel eső ébreszt Somogyban A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb időjárás is lehet. A Balaton átlagos vízszintje 72 centiméter, a tó vize 22 fokos.

Az időjárás vasárnap igazán ősziessé válik – de folytatás már kellemesebb lesz

Fotó: Szakony Attila SZA

Őszies időjárás széllel, esővel

Kaposváron vasárnap hajnalban 18 fok, nappal 20 fok várható, délelőtt az északnyugatiról délnyugativá forduló szél megerősödik és csapadék is várható. Jelentős csapadék eshet a Balaton déli partján. Siófokon is mindössze 20 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, az északnyugati szél erős lesz. Délelőtt Barcs környékén várható a nagyobb mennyiségű eső Somogyban. Élénk lesz az északnyugati szél. Nappal itt is csak 21 fokot mérhetünk.

Vasárnap délután felszakadozik a felhőzet. A front mögött hétfőre megnyugszik az idő, kellemes kora ősz jön 20-25 fokos maximumokkal.

A hidegfront miatt ingerlékenység, fejfájás és alvászavar jelentkezhet. Emellett ilyenkor gyakoribb az asztmás roham; a gyomor-, az epe- és a vesegörcs, valamint hasi panaszok is elfordulhatnak.

