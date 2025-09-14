A hidegfront után enyhébb időjárás jön Somogyba

A hét utolsó napján igencsak változékonnyá vált az időjárás Somogyban. A Balatonnál sem maradt el az őszi csapadék, Siófokon és Fonyódon délután 23–24 fokot mértek, a víz hőmérséklete 21-22 fok közé esett vissza.

Időjárás Somogyban – újabb fordulat következik

Megint jön egy fordulat az időjárásban

Hétfőn enyhébb idő várja a somogyiakat és a Balaton partján élőket. Reggel még többfelé párás, ködös lehet a táj, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A délutáni hőmérséklet Kaposvár és Barcs környékén 22–24 fok között alakul, a Balatonnál hasonló értékek várhatók.

Csak egy napig nyugszik meg a légkör, hiszen kedden újabb front érkezik. Akkor ismét többfelé lehet csapadék, és mögötte visszaesik a hőmérséklet egy-két nap erejéig.