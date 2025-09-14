1 órája
A hidegfront után enyhébb időjárás jön Somogyba
Vasárnap megérkezett a hidegfront Somogyba és a Balaton térségébe, amely záporokat, helyenként zivatarokat hozott. Az időjárás szeszélyes volt, Kaposváron délután 25 fokig melegedett a levegő, de a rövid esők gyorsan lehűtötték a környezetet.
A hét utolsó napján igencsak változékonnyá vált az időjárás Somogyban. A Balatonnál sem maradt el az őszi csapadék, Siófokon és Fonyódon délután 23–24 fokot mértek, a víz hőmérséklete 21-22 fok közé esett vissza.
Megint jön egy fordulat az időjárásban
Hétfőn enyhébb idő várja a somogyiakat és a Balaton partján élőket. Reggel még többfelé párás, ködös lehet a táj, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A délutáni hőmérséklet Kaposvár és Barcs környékén 22–24 fok között alakul, a Balatonnál hasonló értékek várhatók.
Csak egy napig nyugszik meg a légkör, hiszen kedden újabb front érkezik. Akkor ismét többfelé lehet csapadék, és mögötte visszaesik a hőmérséklet egy-két nap erejéig.