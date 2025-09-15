Egy napra megnyugszik az időjárás, kedden újabb front érkezik

Rövid időn belül újabb fordulat várható a somogyi időjárásban A Balaton átlagos vízállása 72 centiméter, a tó hőmérséklete 21 fokos, így a szezon végéhez közeledve is alkalmas még a fürdőzésre. Kaposváron és Siófokon hajnalban mindössze 12 fokot mérhetünk, délutánra azonban 25 fokig melegszik a levegő. Barcson még ennél is melegebb lesz, ott 26 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.

Időjárás Somogyban – hétfőn kirándulhatunk, kedden jön a fordulat

Fotó: Krausz Andrea

Az időjárás most még kegyes lesz hozzánk, de kedden jön a fordulat Somogyban

A humánmeteorológiai előrejelzés szerint a stabil légköri helyzet kedvez a közérzetnek, azonban a szél miatt fejfájás és vérnyomás-ingadozás előfordulhat. A szárazabb levegő nyálkahártya-kiszáradást okozhat, ezért a szakemberek a megfelelő folyadékbevitelre figyelmeztetnek.

A nyugalom azonban nem tart sokáig. Kedden újabb front érkezik, amely többfelé hoz felhősödést és csapadékot. A nappali hőmérséklet 20–22 fok körül alakul, az esőt követően átmenetileg hűvösebb idő köszönt be.