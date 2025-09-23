Pólóra kardigán? Őszies fordulat az időjárásban

Az ősz uralta Somogy és a Balaton térségét. Az időjárás a nyárias kezdet után éles váltással jelezte, hogy itt a kardigános esték ideje. Szerdától pedig hullámzó hidegfront érkezik fölénk. A nyárias meleg után hirtelen váltott át ősziesre a hangulat. A Balaton-parti sétákhoz már nem volt elég egy könnyű póló. A szeptember végi fordulat egyértelművé tette, hogy a nyári szezonnak vége, az ősz végleg átveszi az uralmat a Balatonnál és Somogyban is.

Siófokon és a Kaposváron délután körülbelül 21 fokot mutatott a hőmérő.

Az időjárás kedvezett a bringásoknak, ősziesre fordult

Fotó: Krausz Andrea

Szerdától megváltozik az időjárás Somogyban

Éjszaka Somogyban is élénk, északi irányú szél várható. Felhős égbolt lesz jellemző, a Dunántúlon borongós idő valószínű. Eső egyelőre csak kis mennyiségben, kevés helyen, elsősorban nyugaton fordulhat elő, ott is szórványosan. Szerdától az ország fölé helyeződő, hullámzó hidegfront okozhat több napon keresztül változékony időjárást.

Csütörtökön is marad a szeles, borús időjárás, ismét több helyen előfordulhat csapadék. A délutáni órákban 19 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk. Pénteken se változik számottevően a kép, erősen felhős, időnként borult időre van esély, de csak elszórtan alakulhat ki eső vagy zápor. A hőmérséklet 14 és 23 fok között mozoghat.