4 órája
Beköszönt az ősz – szükség lehet az esernyőre
Somogyban és a Balatonnál kedden már érezhető volt az őszi fordulat, ma pedig további lehűlésre és csapadékra kell készülni. Az időjárás borongós, sokfelé borult lesz, szórványosan esővel és záporral, helyenként akár zivatarral is.
Ősziesre fordul az időjárás a Balatonnál és egész Somogyban. Siófokon és Kaposváron ma még 22 fok várható, ám csütörtökre a legmagasabb hőmérséklet csak 19 fok körül alakul. Nagyatád és Barcs környékén kissé enyhébb lehet az idő, viszont itt tűnik a legvalószínűbbnek az egész napos csapadék, estére pedig zivatar kialakulására is számítani lehet.
A Balaton vize Siófoknál jelenleg 21,5 fokos, az átlagos vízszint 71 centiméter.
Az őszies időjárás felborítja a közérzetünket
A szeles, esős idő nemcsak a tóparti programokat írhatja át, hanem az emberek közérzetét is próbára teheti. Hidegfronti hatás terheli a szervezetet, ami a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi panaszokat, vérnyomás-ingadozást, sőt a stroke kockázatának növekedését is magával hozhatja. A frontra érzékenyeknél gyakori a fejfájás, a szédülés és az általános fáradtságérzet.