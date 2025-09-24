Beköszönt az ősz – szükség lehet az esernyőre

Ősziesre fordul az időjárás a Balatonnál és egész Somogyban. Siófokon és Kaposváron ma még 22 fok várható, ám csütörtökre a legmagasabb hőmérséklet csak 19 fok körül alakul. Nagyatád és Barcs környékén kissé enyhébb lehet az idő, viszont itt tűnik a legvalószínűbbnek az egész napos csapadék, estére pedig zivatar kialakulására is számítani lehet.

Az időjárás ősziesre változik

Fotó: Pixabay/Vika Glitter

A Balaton vize Siófoknál jelenleg 21,5 fokos, az átlagos vízszint 71 centiméter.

Az őszies időjárás felborítja a közérzetünket

A szeles, esős idő nemcsak a tóparti programokat írhatja át, hanem az emberek közérzetét is próbára teheti. Hidegfronti hatás terheli a szervezetet, ami a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi panaszokat, vérnyomás-ingadozást, sőt a stroke kockázatának növekedését is magával hozhatja. A frontra érzékenyeknél gyakori a fejfájás, a szédülés és az általános fáradtságérzet.

