Durva, ami jön: villámzónákat tol maga előtt a viharos szél, bárhol ránk szakadhat a hétvégén a jégeső

Íme a Somogy megyei háromnapos időjáráselőrejelzés szombattól hétfőig, valamint néhány javaslat, hogy mikor érdemes kilátogatnunk a szabadba.

Heves zivatarokkal érkezik a hétvégi időjárás Somogy vármegyében

Fotó: Vendel Lajos

Szombaton heves zivatarok is kialakulhatnak

Változékony, jórészt napos időre számíthatunk: felhők és napsütés váltakozik. A maximum hőmérséklet elérheti a körülbelül 20 °C-ot, míg éjszakára 10 °C körüli lehűlés várható. Figyelem: a dél-dunántúli térségre sárga figyelmeztetést bocsátottak ki heves zivatarok lehetősége miatt — zivatarfelhők kialakulhatnak, melyek viharos szélrohamokat, villámlást vagy jégesőt is hozhatnak.

Vasárnap már nem valószínű a csapadék

Enyhébb idő várható: többnyire felhős és napos periódusok váltakoznak. A nappali csúcs 18 °C körül alakul, míg hajnalban akár 8 °C-ig is lehűlhet. Számíthatunk arra, hogy a felhők néha takarnak, de jelentős csapadék nem valószínű.

Vasárnap felhős lesz az égbolt

Fotó: Szakony Attila

Hétfőn visszatér a napos időjárás

Részben napos, változékony idő várható: a felhők és a napsütés továbbra is váltakozik, de tartós eső inkább nem valószínű. A délutáni maximum hőmérséklet 18 °C körül alakul, míg éjszaka akár 6 °C-ig is lehűlhet.

Orvosmeteorológia szombattól-hétfőig

Szombaton a zivatarok miatt erős fronthatás jelentkezik: fejfájás, vérnyomás-ingadozás és fáradékonyság is gyakoribb lehet. Vasárnap már mérséklődnek a panaszok, inkább a reggeli hűvös okozhat ízületi problémákat. Hétfőn frontmentes idő várható, de a nagy napi hőingás keringési és légúti panaszokat idézhet elő az érzékenyebbeknél.

Ajánlások programokra

Szombat délelőtt / kora délután ideális lehet szabadtéri programokra, de készülj arra, hogy délután zápor vagy zivatar is kialakulhat — érdemes elővigyázatosnak lenni. Vasárnap délután viszonylag stabilabbnak ígérkezik, tehát séták, kirándulások, családi programok jó választás lehet. Hétfőn inkább dél környékén tervezz kinti tevékenységet, mert hajnalra hűvös lehet, és a délutáni idő már kissé borongósabb.