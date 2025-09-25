Hideg lesz az éjszaka, de napközben sem lesz sok örömünk az időjárásban

A felhők miatt alig látjuk az eget, az időjárás a szeptemberi átlaghoz hasonlóan kissé hűvösebbre és változékonyabbra fordult.

Az időjárás ősziesre fordult

Fotó: Krausz Andrea

Eső csak a nyugati határvidék közelében várható, az ország északi felén 19, míg délen 25 fok várható maximum csütörtökön és pénteken. Mindenütt erősen felhős idő várható, de délnyugaton jobban felszakadhat a felhőzet, és akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az északkeleti szél nagy területen élénk, sőt néhol még erős lesz.

Péntekig a felhők lesznek túlsúlyban, legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. Eső, zápor szórványosan bárhol előfordulhat. Kissé tovább csökken a hőmérséklet, a nappali maximumok már csak 20 fok körül alakulnak.

Szombaton a változóan, gyakran erősen felhős ég mellett napos időszakok is lehetnek. Néhol előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északkeleti szél élénk lesz. A hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.

Vasárnapra és a távolabbi kilátásokra elmondható, hogy marad a csendes, eseménytelen időjárás. Az éjszakák hidegek lesznek, napközben azonban kevéssel 20 fok fölé melegedhet a levegő.