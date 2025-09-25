szeptember 25., csütörtök

Hideg lesz az éjszaka, de napközben sem lesz sok örömünk az időjárásban

Az eső elmarad, de a hűvös őszból ízelítőt kaphatunk. A napot alig látjuk, de hamarosan változik az időjárás.

Kovács Gábor László

A felhők miatt alig látjuk az eget, az időjárás a szeptemberi átlaghoz hasonlóan kissé hűvösebbre és változékonyabbra fordult. 

Az időjárás ősziesre fordult Fotó: Krausz Andrea
Az időjárás ősziesre fordult
Fotó: Krausz Andrea

Az időjárás ősziesre fordult

Eső csak a nyugati határvidék közelében várható, az ország északi felén 19, míg délen 25 fok várható maximum csütörtökön és pénteken. Mindenütt erősen felhős idő várható, de délnyugaton jobban felszakadhat a felhőzet, és akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az északkeleti szél nagy területen élénk, sőt néhol még erős lesz.
Péntekig a felhők lesznek túlsúlyban, legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. Eső, zápor szórványosan bárhol előfordulhat. Kissé tovább csökken a hőmérséklet, a nappali maximumok már csak 20 fok körül alakulnak. 
Szombaton a változóan, gyakran erősen felhős ég mellett napos időszakok is lehetnek. Néhol előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északkeleti szél élénk lesz. A hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak. 
Vasárnapra és a távolabbi kilátásokra elmondható, hogy marad a csendes, eseménytelen időjárás. Az éjszakák hidegek lesznek, napközben azonban kevéssel 20 fok fölé melegedhet a levegő. 

 

