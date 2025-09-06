Jégeső, felhőszakadás: kettészakítja a régiót egy durva hidegfront

– Ma délelőtt keleten, északkeleten eleinte előfordulhat még egy-egy zivatar – közölte szombaton a HungaroMet Nonprofit Zrt. – Egy átmeneti szünet után ma is és holnap is a délutáni, főként a késő délutáni, esti órákban a keleti, északkeleti harmadban alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket elsősorban intenzív csapadék (15-25 mm), néhol felhőszakadás (> 25-30 mm), jégeső (~1-2 cm), valamint viharos (60-75 km/h) széllökések kísérhetik. Késő estére várhatóan a zivatartevékenység mindkét napon megszűnik.

Ma a délkeleti országrészben elvétve még elérheti a 25 fokot a napi középhőmérséklet.