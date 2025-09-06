szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Jégeső, felhőszakadás: kettészakítja a régiót egy durva hidegfront

Címkék#csapadék#időjárás#zivatar

Harsányi Miklós

– Ma délelőtt keleten, északkeleten eleinte előfordulhat még egy-egy zivatar – közölte szombaton a HungaroMet Nonprofit Zrt. – Egy átmeneti szünet után ma is és holnap is a délutáni, főként a késő délutáni, esti órákban a keleti, északkeleti harmadban alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket elsősorban intenzív csapadék (15-25 mm), néhol felhőszakadás (> 25-30 mm), jégeső (~1-2 cm), valamint viharos (60-75 km/h) széllökések kísérhetik. Késő estére várhatóan a zivatartevékenység mindkét napon megszűnik.
Ma a délkeleti országrészben elvétve még elérheti a 25 fokot a napi középhőmérséklet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu