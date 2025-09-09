Késő nyári idillből vihar – estére jégesővel érkezik a fordulat!

Kedden Somogyban nyugodt, derült idővel indult a reggel, a hőmérséklet 16 fok körül alakult. Napközben a levegő 28–29 fokig melegedett, igazi késő nyári hangulat uralkodott a vármegyében. A Balaton déli partján a tó sokáig szinte szélcsendes volt, alacsony hullámokkal, így a strandolók gondtalanul élvezhették a napsütést. Délután azonban egyre több gomolyfelhő jelent meg, és helyenként már záporok is kialakultak.

A HungaroMet előrejelzése szerint az esti órákban a zivatarok száma növekedhet, többfelé előfordulhat villámlás, erősebb széllökés, sőt kisebb jégeső is. A frontérzékenyek számára nehezebb lehet az este, ugyanakkor a csapadék frissítően hat majd a levegőre. A Balaton partján a késő esti órákra is marad a meleg, 20–22 fokos hőmérséklet várható.