Aki teheti, még most strandoljon egyet – egyelőre velünk marad a kellemes nyárutó

Számottevő változásra nem kell számítani még a hét első napjaiban. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep és kellemes, meleg időjárás várható Somogy vármegyében.

Koszorus Rita

Hétfőn változó erősségű fátyol- és gomolyfelhőzet melletti napsütéses, illetve szűrt napsütéses idő lesz jellemző szerte az országban. Nagy változásra nem kell számítani időjárásunkban, marad az indián nyár ezen a héten is. 

kellemes meleg
Kellemes meleg várható a folytatásban. Fotó: Lang Róbert 

Somogy vármegyében a reggeli összefüggőbb felhőzet várhatóan még délelőtt elvékonyodik és feloszlik és újra derült égboltra tekinthetünk fel. A légmozgás gyenge marad, így tényleg nem lehet panasz Somogy időjárása kapcsán a hét első napján. Csapadék az ország legnagyobb részén nem lesz meghatározó, folytatódik a száraz idő. Olyannyira a melegé és a napsütésé lesz a főszerep, hogy a hőmérséklet akár a 30 fokot is elérheti térségünkben. 
Éjszaka változó, zömmel mérsékelt vastagságú vagy áttetsző, szakadozott felhőzet valószínű országszerte. 

A jellemző hőmérséklet átlaga:
hétfő reggel 15,
hétfő délután 28,
kedd reggel 15 fok körül alakul.

A pecázáshoz most nem lesz kedvező az időjárás, de szabadtéri tevékenységekre, sőt még akár kora őszi strandolásra is alkalmas az időjárás. Bár már ősz van, a hőség miatt érdemes odafigyelni a folyadékpótlásra. Igyunk sok vizet, és ha tehetjük, kerüljük a tűző napot a legmelegebb órákban. Ha hosszabb időt töltünk a szabadban, viseljünk könnyű, világos ruházatot, és ne feledkezzünk meg a napvédelemről. Bár a naptejet általában nyárhoz kötik, ilyen időjárásnál még mindig nagyon hasznos lehet.

 

