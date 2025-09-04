Meleg, szeles idő várható a Rippl-Rónai Fesztiválon – estére zápor is jöhet

A reggeli órákban még csendes, nyugodt idő lesz, de délutántól élénkülő északi szél érkezik, amely estére helyenként már erősebb lökéseket is produkálhat.

A nyár még visszaköszönt, kellemes idő várható a fesztiválozókra

Kaposvár térségében a hőmérséklet reggel 14–16 °C között alakul, délutánra viszont ismét visszatér a nyár, akár 31–33 °C-ot is mérhetünk. Somogyban máshol is marad a meleg, fülledt idő.

Zápor, esetleg gyenge zivatar csak késő estétől alakulhat ki szórványosan, főként a Balatonhoz közelebb eső területeken és az északi részekben. Ezek inkább csak átmeneti jellegűek lesznek.

Frontérzékenyek az érkező hidegfront előszelét este már megérezhetik. Az északi szél irányt vált, és fokozatosan megerősödik, de számottevő lehűlés még nem várható. Az éjszaka folyamán a hőmérséklet 15–19 °C közé csökken.

A pollenkoncentráció magas, különösen a parlagfű és csalánfélék okozhatnak kellemetlenséget.