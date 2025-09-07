szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Helyzetkép

3 órája

Most kell kihasználni a szép időt, amíg tart

Címkék#hőmérséklet#frontrendszer#zivatar

Egy úgynevezett hidegcsepp alakítja időjárásunkat a következő napokban, ami miatt sok térségben lesz labilis légkör. De nem úgy Somogyban, ennek ellenére szerdától jön a hidegfront és még akármi lehet!

Koszorus Rita

Noha a következő napok időjárása eseménytelennek ígérkezik, érdemes lesz kiélvezni a kellemes nyárutót, mert a hét második felében nagy változás következik be időjárásunkban. Közelít hozzánk egy hidegfront! 

hidegfront közelít felénk
Addig kell kiélvezni a szép időt, amíg ide nem ér a hidegfront
Fotó: Lang Róbert 

Tőlünk délnyugatra egy ciklon alakulhat ki amely frontrendszere csütörtökön érheti el hazánkat. Sokfelé várható csapadék: eső, zápor és zivatar formájában. 

Keddre változóan napos-felhős, fülledt meleg, az évszakos átlagnál 4-7 fokkal magasabb maximum hőmérsékletű idő körvonalazódik. A reggeli, majd a délutáni, esti órákban, elsősorban északon, északkeleten előfordulhatnak záporok, zivatargócok is. Szerdán növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de a korábbinál felhősebb, de bujkáló napsütéses időszakokkal tarkított, fülledt, meleg időjárású nap ígérkezik. A felhőzetből elszórtan előfordul záporeső, szemerkélés is a nap folyamán. Csütörtökre virradóra még jelentős bizonytalansággal, de egy mediterrán ciklon érkezése körvonalazódik. Erősen felhős időben szórványosan kialakuló, de esetenként intenzívebb esőket is adó záporokat, zivatarokat, szélerősödést is okozhat, melyek a nap folyamán nyugat-kelet irányban keresztezhetik az országot. A csapadék mennyisége, útja, eloszlása, és a lehűlés mértéke is nagyon bizonytalan. Az viszont valószínűbbnek látszik, hogy nyugaton már visszaesik a hőmérséklet és egész nap előfordulhatnak záporok.

 

