Tökéletes szeptember eleji időjárás marad velünk

Egy hidegfront közelíti meg térségünket kedden, amely miatt fülledt, meleg levegő uralkodik térségünkben. Napközben a napsütésé lesz a főszerep, de délután könnyen beborulhat. Éjszaka lehetnek zivatargócok, de napközben a nyárutóra jellemző, kellemes meleg uralkodik.

Nappal még napsütés lesz főszerepben, éjszaka jönnek a viharok.

Fotó: Roman Samborskyi

Szerdán már mérsékeltebb meleg várható, záporokkal tarkított időjárásra számíthatunk Somogy vármegyében. Érdemes lesz kéznél tartani az esőkabátot, esernyőt, mert bármikor jöhet az égi áldás. Csütörtökre barátságosabbra fordul időjárásunk és ismét napsütéses, fátyolfelhős, nyáriasan meleg időre van kilátás. Az éjszakai időszakban látszik némi esély a nyugati, délnyugati térségben egy-két helyi zápor kialakulására.

A következő napok enyhe, ám változékony időjárása kedvező lehet a horgászok számára. Ám érdemes figyelni a napi előrejelzéseket, hogy biztosan hűvösebb, kapásra ideális időpontban ragadjunk botot. Kellemes elfoglaltság lehet a fotózás szerelmeseinek ilyenkor kiszabadulni a természetbe, a gomolyfelhőknek köszönhetően fantasztikus kontrasztos égboltfotókat készíthetünk.

Kamerával használjuk ki a napot!

Ehhez nem is kell feltétlenül egy milliós kamera, elegendő egy jó minőségű mobil, amin bekapcsoljuk a HDR módot. Ez segít kiegyensúlyozni a világos és sötét részeket: különösen hasznos, ha a napfény és a felhők kontrasztban állnak. Nem mindegy az időzítés, ha meleg és lágy fényeket szeretnénk az aranyórát válasszuk, ami a naplemente előtti egy óra. Ha pedig a mély, kékes árnyalatokat szeretnénk használni, a napnyugta utáni időszakban menjünk ki fotózni.

Érdemes tudatosan komponálni a fotókat, helyezzük az égboltot a fotó felső kétharmadába és használjunk előtérnek egy faágat, tópartot, vagy horgászbotot, hogy a képnek legyen mélysége.

Az így készülő képeket alacsonyról érdemes fotózni. Vagyis, ha a nap alacsonyan áll, próbáljunk meg a föld közeléből fotózni, így a fények még drámaibbak lesznek. A képek elkészítéséhez mindenképpen a manuális fókuszt és expozíciót használjuk, ehhez ott kell megérinteni a képernyőt, ahol a fényviszonyok a legérdekesebbnek tűnnek. A tökéletes végeredmény eléréshez pedig ajánljuk fotós appok használatát, amelyekkel az apróbb hibák egy-két érintéssel kijavíthatóak. Ehhez remek választás a Snapseed, a Lightroom mobile, vagy a ProCamera.