1 órája
Napfény a felhők mögött – csütörtöki kavalkád az égen
Csütörtökön eleinte borús, szürke égboltra ébredhetünk, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre többfelé kisüt a nap.
Az időjárás csípős hideggel indul, de gyorsan melegszik majd
Forrás: Pexels.com
A reggeli órákban még sok helyen eshet, majd a csapadék fokozatosan a Tiszántúlra szorul vissza. Délután a délnyugati országrészben akár zivatarok is kialakulhatnak, északnyugati irányból pedig megélénkül, néhol megerősödik a szél. Igazi enyhe őszies idő várható, a hőmérséklet kellemes 23 és 27 fok között alakul.
A hullámzó frontrendszer elhozza magával a záporokat, zivatarokat. A korábbi napok kiadós csapadéka miatt csökken a levegőben lévő parlagfűpollen mennyisége. Viszont viharok, záporok környezetében hirtelen felerősödhetnek az allergiás tünetek.
Az esti órákban enyhébb vagy akár sűrűbb pára is megjelenhet a levegőben. A hajnal hűvösen indul.