Napfény a felhők mögött – csütörtöki kavalkád az égen

Csütörtökön eleinte borús, szürke égboltra ébredhetünk, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre többfelé kisüt a nap.

Az időjárás csípős hideggel indul, de gyorsan melegszik majd

Forrás: Pexels.com

A reggeli órákban még sok helyen eshet, majd a csapadék fokozatosan a Tiszántúlra szorul vissza. Délután a délnyugati országrészben akár zivatarok is kialakulhatnak, északnyugati irányból pedig megélénkül, néhol megerősödik a szél. Igazi enyhe őszies idő várható, a hőmérséklet kellemes 23 és 27 fok között alakul.

A hullámzó frontrendszer elhozza magával a záporokat, zivatarokat. A korábbi napok kiadós csapadéka miatt csökken a levegőben lévő parlagfűpollen mennyisége. Viszont viharok, záporok környezetében hirtelen felerősödhetnek az allergiás tünetek.

Az esti órákban enyhébb vagy akár sűrűbb pára is megjelenhet a levegőben. A hajnal hűvösen indul.

 

