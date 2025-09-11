Napfény a felhők mögött – csütörtöki kavalkád az égen

A reggeli órákban még sok helyen eshet, majd a csapadék fokozatosan a Tiszántúlra szorul vissza. Délután a délnyugati országrészben akár zivatarok is kialakulhatnak, északnyugati irányból pedig megélénkül, néhol megerősödik a szél. Igazi enyhe őszies idő várható, a hőmérséklet kellemes 23 és 27 fok között alakul.

A hullámzó frontrendszer elhozza magával a záporokat, zivatarokat. A korábbi napok kiadós csapadéka miatt csökken a levegőben lévő parlagfűpollen mennyisége. Viszont viharok, záporok környezetében hirtelen felerősödhetnek az allergiás tünetek.

Az esti órákban enyhébb vagy akár sűrűbb pára is megjelenhet a levegőben. A hajnal hűvösen indul.