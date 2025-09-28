Ne hagyd otthon a pulóvered! Hűvös lesz a vasárnap

Somogyban vasárnap változó erősségű, időszakosan, itt-ott elvékonyodó, de többségében zárt felhőzet borítja az eget. A felhőzetből elvétve, összességében kevés helyet érintően, de előfordul rövid szemerkélés, futó záporeső. Az ország túlnyomó részén nem, vagy csak jelentéktelen mennyiségű eső esik, számolt be az eumet.hu.

Gyenge vagy mérsékelt, északias irányú légmozgás várható. Folytatódik az évszakos átlagnál pár fokkal hűvösebb időjárás. A déli határmegyékben lehetnek a legmagasabb hőmérsékleti értékek, de várhatóan ott is csak foltokban érik el a 20 fokot.

Éjjel előreláthatólag nyugaton és a keleti országrészben is élénkül az északi irányú légmozgás, mellyel szárazabb, hideg légtömeg érkezhet. Szakadozó, vékonyodó, csökkenő felhőzetre van kilátás. Az északról szélvédett helyeken párásság képződhet. A korábbinál is hidegebb lesz a hajnal.

A jellemző hőmérséklet átlaga: vasárnap reggel 12 Celsius fok, vasárnap délután 19.