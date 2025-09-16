Szerdán még eső, csütörtöktől már felmelegedés várható Somogyban – igazi őszi időjárás

A következő napokban igazi őszi időjárásra számíthatunk. Felhőátvonulások szerdán és sok-sok napsütéses óra várható csütörtökön Somogy vármegyében. Készüljünk fel az időjárási körülményekre, a kis kabát és az esernyő mellé a napszemüveg is dukál.

Az őszi időjárásra jellemző változékonyságra lehet számítani a következő napokban Somogy megyében

Fotó: Szakony Attila SZA

Igazi őszi időjárásra számíthatunk a következő napokban Somogyban

A köpönyeg.hu előrejelzései szerint a következő napokban minden időjárási körülmény előfordulhat a megyében, ami az évszakra jellemző. Felhőátvonulás, elszórtan csapadék és emelkedő napsütéses óraszám. Szerdán még kiskabát, pénteken már napszemüveg dobhatja fel az out-fit-ünket.

Szerdán csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé erős északnyugati széllel. Csak 20-21 fok körül alakul a csúcsérték, igazi kora ősz lesz.

Csütörtökön még tovább csökken a felhőzet és a szél is mérséklődik. A sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, és csak néhol alakul ki zápor. 20-26 fok valószínű.

Pénteken derült idő várható, szinte felhő sem lesz az égen. Erős felmelegedés kezdődik: délután már 25-27 fok körüli nyárias meleg lesz.

Frontok és pollenek terhelhetnek bennünket a következő napokban

Szervezetünket ezúttal a hidegfront terhelheti, a megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak) is felerősödhetnek.

A parlagfű még többfelé magas arányban van jelen, azonban a keddi csapadék enyhülést hozhat a terhelésben. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes, míg a pázsitfűféléké és a libatopféléké az alacsony - közepes tartományban alakulhat.

A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan magas.