Itt az előrejelzés, vajon lesz végre fehér karácsonyunk?

A tél szerelmesei idén is csalódhatnak, ha fehér karácsonyról álmodnak: a meteorológusok előzetes prognózisa szerint az ünnepek alatt inkább enyhe, száraz idő várható, mintsem hóval borított táj – riadót fújnak a szakemberek.

Riadót fújnak a meteorológusok: az előrejelzések nem sok jót ígérnek

Fotó: MW

Az előrejelzés enyhe telet jósol, nem lesz havas karácsony

Bár a tél hivatalosan csak december végén kezdődik, a meteorológusok már most előrejelzéseket készítettek az idei szezonról. Az elmúlt évek enyhe telei után sokan reménykednek egy igazi, hóval borított karácsonyban, de úgy tűnik, idén sem lesz szerencsénk. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet az átlag felett alakul, és csapadék se valószínű. Éjszakánként ugyan előfordulhatnak mínuszok, de nappal többnyire plusz fokokat mérhetünk. A december utolsó tíz napja csapadékban szegény lesz, ami azt jelenti, hogy nemcsak az eső, hanem a havazás is elmarad.

Szilveszterkor helyenként akár 10 °C fölé is kúszhat a hőmérő higanyszála, így a tűzijátékot nézőknek elég lesz egy könnyű kabát. Havazás legfeljebb a hegyekben és középhegységekben fordulhat elő, de az alacsonyabban fekvő területeken erre minimális az esély.

A január hagyományosan enyhébb időt hoz, a komolyabb hideg pedig általában a hónap második felében érkezik. Ekkor van esély arra, hogy az alacsonyabban fekvő területeken is megjelenjen a hó, és a tél valóban télnek tűnjön.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek az előrejelzések csak tájékoztató jellegűek, és az időjárási minták változása jelentősen befolyásolhatja a tényleges helyzetet.

Évszakos előrejelzések is léteznek

Kurcsics Máté meteorológus, a HungaroMet Zrt. siófoki obszervatóriumának munkatársa csütörtökön a Sonline.hu kérdésére közölte: konkrét napra szóló előrejelzés maximum 7-10 napra készíthető. Léteznek hosszabb távú, úgynevezett évszakos előrejelzések, de ezekből csak annyit látni, hogy az átlagosnál szárazabb vagy csapadékosabb, illetve melegebb vagy hűvösebb lesz az időjárás. – Ezek az előrejelzések nem alkalmasak arra, hogy egy konkrét napra – például karácsonyra – megmondjuk, hogy milyen idő várható – hívta fel a figyelmet a meteorológus.