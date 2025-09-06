Százas szelet mértek Fonyódon, a felhők mögé kergette a nyarat a vihar

Az időkép adatai szerint szombaton Fonyódon, a Várhegyen 106 kilométeres szél süvített. Az erős légmozgás egész nap kitartott, de a déli parton csapadékot nem hoztak a felhők, amelyek csak időnként takarták el a napot.

Brutális szél volt a Balatonon

Forrás: MW

Vasárnapra jó hírünk van a pecásoknak, hiszen gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk.

Lógatásra ideális idő lesz, 18 Celsiusos maximumokkal. Ez lesz jellemző a vármegye nagy részén, hiszen beköszönt a héten a vénasszonyok nyara. Ragyogó szeptember eleji időjárásunk lesz, 30 Celsiusos maximumokkal. Hétfőn nyugaton is magasabbra emelkedhet a hőmérséklet, 30 fok körüli, keleten a feletti maximum ígérkezik. Változó erősségű fátyol- és gomolyfelhőzet melletti napsütéses, illetve szűrt napsütéses időre van kilátás. Az északkeleti határvidéken ezen a napon sem kizárt futó záporeső előfordulása, de nem lesz jellemző a csapadék.

– Kedden egyelőre alapvetően napsütéses vagy fátyolfelhőzeten át szűrt napsütéses, nyáriasan meleg, az évszakos átlagnál 4-7 fokkal magasabb maximum hőmérsékletű idő körvonalazódik. Számottevő csapadék nem érkezik, futó zápornak is kicsi az esélye.