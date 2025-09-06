szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Százas szelet mértek Fonyódon, a felhők mögé kergette a nyarat a vihar

Címkék#csapadék#maximum#rekord

A pénteki nyári, kánikulai napokat idéző időjárást szombaton szeles, néhol viharos széllökésekkel kísért lehűlés kísérte. Fonyódon rekordhoz közelítő szélerősséget mértek, de a következő napokban békésre fordul az idő.

Koszorus Rita

Az időkép adatai szerint szombaton Fonyódon, a Várhegyen 106 kilométeres szél süvített. Az erős légmozgás egész nap kitartott, de a déli parton csapadékot nem hoztak a felhők, amelyek csak időnként takarták el a napot. 

00097846 szél a Balatonon.
Brutális szél volt a Balatonon
Forrás: MW 

Vasárnapra jó hírünk van a pecásoknak, hiszen gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk.

Lógatásra ideális idő lesz, 18 Celsiusos maximumokkal. Ez lesz jellemző a vármegye nagy részén, hiszen beköszönt a héten a vénasszonyok nyara. Ragyogó szeptember eleji időjárásunk lesz, 30 Celsiusos maximumokkal. Hétfőn nyugaton is magasabbra emelkedhet a hőmérséklet, 30 fok körüli, keleten a feletti maximum ígérkezik. Változó erősségű fátyol- és gomolyfelhőzet melletti napsütéses, illetve szűrt napsütéses időre van kilátás. Az északkeleti határvidéken ezen a napon sem kizárt futó záporeső előfordulása, de nem lesz jellemző a csapadék.
– Kedden egyelőre alapvetően napsütéses vagy fátyolfelhőzeten át szűrt napsütéses, nyáriasan meleg, az évszakos átlagnál 4-7 fokkal magasabb maximum hőmérsékletű idő körvonalazódik. Számottevő csapadék nem érkezik, futó zápornak is kicsi az esélye.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu