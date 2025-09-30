szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Lefújja a hajadat a szél

1 órája

Sok fagyihoz nem lesz ma kedvünk, folytatódik a szeles, felhős idő

Nem túl rózsás arcát mutatja az időjárás a somogyiaknak, kedvezőtlenül alakulnak a következő napok. Szeles felhős időre kell számítanunk a következő napokban.

Dombi Regina
Sok fagyihoz nem lesz ma kedvünk, folytatódik a szeles, felhős idő

Szeles felhős idő várható a megyében

Forrás: MW

A következő napokban sem kell sokkal jobbra számítanunk, marad a változékony időjárás, a vénasszonyok nyara sajnos várat még magára. Továbbra is sok felhő lesz az égen és a megye több pontján is lehet záporokra, zivatarokra számítani. Szeles felhős idő vár a somogyiakra.

szeles felhős idő
Szeles felhős idő vár a következő napokban a somogyiakra
Forrás: Szellemvárosok.blog.hu

Szeles felhős idő a folytatásban

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden továbbra is sokfelé lesz felhős az ég Somogy vármegyében, de időnként kisüthet a nap – főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani kell. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

Szerdán változékony, borongós, kora őszi időre számíthatunk, keletről érkező záporokkal. A reggeli órákban mindössze 1–7 fok lesz, napközben is csak 12–17 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön folytatódik a felhős, szeles és hűvös időjárás. Hajnalban körülbelül 3, délután 15 fok körüli hőmérséklet valószínű.

vihar
Készüljünk fel a csapadékra, legyen nálunk esernyő
Forrás: MW

Fronthatás nincs, a pollenek is kímélnek minket

A meteorológia lap tájékoztatása szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A csapadék és lehűlés hatására országosan közepes szintre csökkent a parlagfű virágporának mennyisége, de a szárazabb, melegebb időszakokban a parlagfű pol­len­kon­cen­tráci­ó­ja helyenként még elérheti a magas szintet. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék, a libatopfélék és az üröm virágporának mennyisége jellemzően alacsony, de helyenként még közepes szinten jelen lehet. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan magas szinten van jelen.

Nyugodt vizek, megszokott vízállások

A Balaton víze jelenleg 70 centiméteren áll, ami ebben az időszakban megszokott. A víz hőmérséklete 17 fokos, fürdőzésre már nem alkalmas, de szélcsendes időben még érdemes a parton egy-egy sétát tenni. 

A Dráva vízállása a barcsi szakaszon -89 centiméter, a folyó vízhozama 344 300 m3/s, annak hőmérséklete 17 fok. A kenuzásnak kicsit már hűvös lehet az időjárás, de a bátrabban még most is neki vágnak a sebes folyónak. 

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
