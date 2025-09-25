Somogyba beszökött az ősz... – intenzív lehűlést hoz a viharos erejű szél

Csütörtökön marad a szeles, borús időjárás. Több hullámban érkezhet csapadék. Túlnyomóan borult lesz az ég, csak elszórtan fordulhat elő átmeneti derülés. A légmozgás többfelé megerősödik, a Dunántúlon viharos széllökések is előfordulhatnak. A délutáni órákban 19 és 22 °C közötti maximumokra lehet számítani, ez kissé gyengébb, mint amit ebben az időszakban általában mérni szoktunk.

Szeles idővel zárul a hónap

Fotó: MW

Pénteken is marad a szeles idő

Pénteken továbbra is a frontrendszer alakítja az időjárást. Az égkép továbbra is nagyrészt felhős, időnként borult lesz, de a korábbi naphoz képest kevesebb helyen kell csapadékra számítani. A hőmérséklet a megnövekedett felhőzet ellenére nagy területi szórást mutathat, a legmagasabb értékek 14 és 23 fok között alakulhatnak. A szél megmarad élénknek, néhol erős széllökések is előfordulhatnak.

Hétvégére várható előrejelzés

Szombatra kissé nyugodtabb idő ígérkezik, de a hétvége időjárása körül továbbra is jelentős az előrejelzési bizonytalanság. A mostani számítások szerint egy gyenge melegfronti hatás érvényesülhet, amely mögött a felhőzet egyre nagyobb területen szakadozik fel, elvékonyodik. A napsütés ismét előbukkanhat, főként a délutáni órákban több órás napos időszakokra is számítani lehet. A hőmérséklet a reggeli órákban 8 és 15 °C között, délután pedig 16 és 23 °C körül alakulhat. A keleti, északkeleti szél helyenként még mindig élénk, erős lehet.

Allergiások figyelmébe, a parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas tartományban mozog. Az érkező hidegfront és az ezzel járó eső már némileg enyhítette a terhelést, ott alacsony-közepes szintre csökkent a koncentráció. Az ország többi részén azonban továbbra is erős allergénterhelés tapasztalható. A csalánfélék, a pázsitfűfélék virágporának mennyisége szintén alacsony-közepes szinten mozog.

Összességében a hét második felében egy hullámzó frontrendszer miatt változékony, szeles, hűvösebb időre kell számítani, kevés, elszórt csapadékkal. Hétvégére ugyan csökken a csapadékhajlam, és több napsütés ígérkezik, de a reggelek már hűvösek lesznek, és a hőmérséklet napközben is csak az évszakos átlag körül alakul.