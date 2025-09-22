Csak kedden késő délután érkezik felfrissülés a hétfői kánikula után

Somogy vármegyében a késő délutáni órákig kitart a szeptemberi kánikula. A levegő kissé párás lehet, így a hőérzet még magasabbnak tűnhet, különösen a városias környezetben.

A szeptemberi kánikula még mindig tart

Forrás: Koszorus Rita

Szeptemberi kánikula: Siófokon több mint 32 fokot mértek

A szél többnyire gyenge marad, de időnként élénkebb északnyugati légmozgás frissítheti fel a levegőt. A naplemente közeledtével, 19 óra után gyorsabban hűl majd a levegő: estére 23–25 fok közé süllyednek a hőmérsékletek, éjszaka pedig már kellemes, 18–20 fok körüli értékekre számíthatunk. Már tegnap is extrém meleg volt, Siófokon volt a legmelegebb a maga 32,1 Celsius fokos hőségével.

Még mindig oda kell figyelni

A kánikula miatt az idősebbeknek és a krónikus betegségben szenvedőknek különösen ajánlott kerülni a tartós fizikai megterhelést a legmelegebb időszakban. Ugyanakkor az esti enyhülés ideális lehet egy tóparti sétához, kiránduláshoz vagy szabadtéri programhoz.

Kedden nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így arrafelé haladva egyre inkább felhős, borult, míg keletebbre derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható. Eleinte déli, majd északi, északkeleti szél lehet a jellemző, mely helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban többnyire 13, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum hőmérséklet általában 26, 32 fok között valószínű, de a felhősebb nyugati, északnyugati tájakon ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik, 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.

Szerdára érkezik meg a csapadék. Eleinte általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben délnyugat felől átmenetileg szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, és a nap is kisüthet. Többfelé lehet számítani esőre, záporra, zivatarra. Nyugaton várható a legnagyobb mennyiség, míg keleten a legkisebb a csapadék esélye. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, a Dunától keletre meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 11 és 19, délután 15 és 29 fok között valószínű, nyugaton lesz hűvösebb, míg délkeleten melegebb az idő.