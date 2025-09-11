1 órája
Felhőparti, záporok várhatnak ránk Somogyban
Pénteken az egész ország területén nyugodt, frontoktól mentes légköri viszonyokra számíthatunk. Záporokra később számíthatunk.
A reggeli és délelőtti órákban több helyen párás lehet a levegő, amelyből vékony, szakadozó rétegfelhőzet alakul ki, ez kissé akadályozhatja a napsütést. Azonban a nap előrehaladtával várhatóan kitisztul az ég, és zavartalanul süt majd a nap. Az ország északi és északkeleti részein egy-egy futó zápor előfordulhat ugyan, de csapadék tekintetében ez nem lesz jellemző. A légmozgás gyenge marad, északias irányban egész nap. Estére és az éjszakai órákra változó erősségű felhősödés várható. A felhők általában mérsékelt vastagságúak és szakadozottak lesznek, és főként a Nyugat-Dunántúl térségében lehet számítani záporesőre az esti órákban, tartós eső azonban ott sem valószínű. Az ország többi részén csapadék nem várható, a légmozgás továbbra is gyenge marad, és kissé párássá válik a levegő. Péntek reggel 15 fokra csökken, majd délután ismét 25 fok körül lesz.
Változékony idő, melegfront és hidegfront váltakozása következik
A hétvége időjárása szombaton hasonlóan alakul, reggel és délelőtt mérsékelten párás, szakadozott felhőzet jellemzi az égboltot, majd a felhők mennyisége csökken, és napos, helyenként fátyolfelhős, gyengén gomolyfelhős idő várható. A levegő meleg és fülledt lesz, a légmozgás mérsékelt, helyenként élénk déli irányú. Délután a második felében ismét megnövekszik a felhőzet, amelyből estig csak elszórtan fordulhat elő helyi zápor vagy zivatargóc. Az este és az éjszaka folyamán a légköri instabilitás tovább fokozódik, így egy újabb csapadékhullám érkezése várható, amely záporokat és esetenként intenzív zivatarokat hozhat magával, hidegfronttal együtt.
Szeles, hűvös záporos idő vár Somogyra
Vasárnapra egyre növekszik az előrejelzési bizonytalanság, de az átvonuló hidegfront hatására szeles, hűvösebb és felhős idő várható, különösen a keleti részeken, ahol szórványos esőzések és dél-keleten zivatarok kialakulása is lehetséges. A késő délutáni, esti órákra nyugaton már szakadozottabbá válik a felhőzet, míg keleten továbbra is előfordulhat csapadék. Fontos megemlíteni, hogy a parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas, nagyon magas szinten van, bár már túl vagyunk a szezon csúcsán. Záporok és zivatarok környezetében az allergiás tünetek hirtelen és erőteljes fokozódására lehet számítani, ezért ilyen időszakokban célszerű inkább zárt térben tartózkodni.