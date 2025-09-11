Felhőparti, záporok várhatnak ránk Somogyban

A reggeli és délelőtti órákban több helyen párás lehet a levegő, amelyből vékony, szakadozó rétegfelhőzet alakul ki, ez kissé akadályozhatja a napsütést. Azonban a nap előrehaladtával várhatóan kitisztul az ég, és zavartalanul süt majd a nap. Az ország északi és északkeleti részein egy-egy futó zápor előfordulhat ugyan, de csapadék tekintetében ez nem lesz jellemző. A légmozgás gyenge marad, északias irányban egész nap. Estére és az éjszakai órákra változó erősségű felhősödés várható. A felhők általában mérsékelt vastagságúak és szakadozottak lesznek, és főként a Nyugat-Dunántúl térségében lehet számítani záporesőre az esti órákban, tartós eső azonban ott sem valószínű. Az ország többi részén csapadék nem várható, a légmozgás továbbra is gyenge marad, és kissé párássá válik a levegő. Péntek reggel 15 fokra csökken, majd délután ismét 25 fok körül lesz.

Záporokkal alakulhat a hétvége

Változékony idő, melegfront és hidegfront váltakozása következik

A hétvége időjárása szombaton hasonlóan alakul, reggel és délelőtt mérsékelten párás, szakadozott felhőzet jellemzi az égboltot, majd a felhők mennyisége csökken, és napos, helyenként fátyolfelhős, gyengén gomolyfelhős idő várható. A levegő meleg és fülledt lesz, a légmozgás mérsékelt, helyenként élénk déli irányú. Délután a második felében ismét megnövekszik a felhőzet, amelyből estig csak elszórtan fordulhat elő helyi zápor vagy zivatargóc. Az este és az éjszaka folyamán a légköri instabilitás tovább fokozódik, így egy újabb csapadékhullám érkezése várható, amely záporokat és esetenként intenzív zivatarokat hozhat magával, hidegfronttal együtt.

Vasárnapi idő nem kíméli a somogyiakat

Szeles, hűvös záporos idő vár Somogyra

Vasárnapra egyre növekszik az előrejelzési bizonytalanság, de az átvonuló hidegfront hatására szeles, hűvösebb és felhős idő várható, különösen a keleti részeken, ahol szórványos esőzések és dél-keleten zivatarok kialakulása is lehetséges. A késő délutáni, esti órákra nyugaton már szakadozottabbá válik a felhőzet, míg keleten továbbra is előfordulhat csapadék. Fontos megemlíteni, hogy a parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas, nagyon magas szinten van, bár már túl vagyunk a szezon csúcsán. Záporok és zivatarok környezetében az allergiás tünetek hirtelen és erőteljes fokozódására lehet számítani, ezért ilyen időszakokban célszerű inkább zárt térben tartózkodni.