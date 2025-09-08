Ne hagyd otthon az esernyőt, már gyülekeznek a viharfelhők a Dunántúlon

Somogy vármegyében és a Balaton térségében továbbra is nyárias időre számíthatunk. A reggeli órákban 16 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, míg napközben a levegő akár 28 fokig is melegedhet. A Balaton partján hasonlóan alakulnak a hőmérsékleti értékek, a tó körül 28–30 fokos maximumok valószínűek. Békés volt az idő, de ezt zivatarok válthatják fel.

Zivatarok is kialakulhatnak Somogyban.

Forrás: met.hu

A légmozgás gyenge maradt, csapadék sehol sem volt Somogyban, a nap folyamán túlnyomóan derült égbolt és száraz idő jellemezte időjárásunkat.

A Balaton három medencéjében alacsonyak voltak a hullámok, az UV-sugárzás mértéke mérsékelt volt, de még így sem ártott némi óvatosság. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint fronthatás hétfőn nem terhelte a frontérzékenyeket, ez viszont a hét további részében változni fog.

A nyugodt képet árnyalja, hogy a térségre már hétfő délutántól érvényben van egy sárga riasztás zivatarveszély miatt. Bár a mai napon még inkább a napsütés volt a meghatározó, a következő órákban, illetve kedden a villámlás, erősebb széllökések és helyenként jégeső sem zárható ki. A figyelmeztetés különösen a Dél-Dunántúlra vonatkozik, így Somogy vármegyében is érdemes fokozott figyelemmel követni az előrejelzéseket.

Zivatar is lehet

A következő három nap is változatos időt tartogat. Kedden folytatódik a napos, időnként felhős időjárás, a hőmérséklet 28 fok körül alakul, éjszakára 16 fokig hűl a levegő. Bár jellemzően száraz nap ígérkezik, a délutáni órákban már ismét kialakulhatnak helyi zivatarok. Szerdán nő a csapadék esélye, a délutáni órákban elvétve záporok frissíthetik fel a levegőt. A csúcshőmérséklet ekkor is 29 fok körül várható, reggelente pedig 18 fokra számíthatunk. Csütörtökre pedig már egy hűvösebb, változékonyabb időszak jelei látszanak: 27 fok körüli maximum, zivatarokkal és élénk széllel.