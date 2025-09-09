Ezt a keddet már nem ússzuk meg szárazon, estére lecsap a vihar

Somogy vármegye területén túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk kedden. Délutántól azonban lecsaphat egy zivatar, nem ússzuk meg szárazon.

Napközben még barátságos arcát mutatja időjárásunk: a reggeli órákban 15–17 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, míg délutánra a levegő 27–30 fokig melegszik. A legmelegebb órákban a Balaton partján és a megye déli részein akár 31 fokot is mérhetünk.

A szél jellemzően kelet-délkeleti irányból fúj, gyenge vagy mérsékelt erősséggel. A légmozgás nem lesz zavaró, de a Balaton térségében időnként élénkebb széllökések is előfordulhatnak. Délután, estefelé azonban labilissá válik a légkör is zivatarok is kialakulhatnak, amelyek miatt a Hungaromet Zrt. elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki Somogy vármegyére.

S, ha ez még nem lenne elég, az allergiásoknak a durva pollenszórás miatt is fájhat a fejük. A parlagfű pollenkoncentrációja Somogyban nagyon magas, különösen Kaposvár és a megye nyugati részein. A csalánfélék virágpora közepes mennyiségben van jelen, míg a pázsitfűfélék, kenderfélék és libatopfélék alacsony-közepes szinten fordulnak elő. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma közepes, az Epicoccumé alacsony. Az allergiások számára ajánlott a gyógyszeres védekezés és a pollenjelentés folyamatos figyelése