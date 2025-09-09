szeptember 9., kedd

Ezt a keddet már nem ússzuk meg szárazon, estére lecsap a vihar

Ma még nem lesznek nagy meglepetések az időjárásban. Száraz, napos időre van kilátás Somogy vármegyében, de este felé már jégeső és zivatar is lehet.

Koszorus Rita
20240815 Ikervár Éjszakai vihar a szélerőműparkban. Fotó: Szendi Péter SZP Vas Népe

Fotó: Szendi Péter

Somogy vármegye területén túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk kedden. Délutántól azonban lecsaphat egy zivatar, nem ússzuk meg szárazon.

Zivatar kerekedik a nappali kánikula után

Napközben még barátságos arcát mutatja időjárásunk: a reggeli órákban 15–17 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, míg délutánra a levegő 27–30 fokig melegszik. A legmelegebb órákban a Balaton partján és a megye déli részein akár 31 fokot is mérhetünk. 
A szél jellemzően kelet-délkeleti irányból fúj, gyenge vagy mérsékelt erősséggel. A légmozgás nem lesz zavaró, de a Balaton térségében időnként élénkebb széllökések is előfordulhatnak. Délután, estefelé azonban labilissá válik a légkör is zivatarok is kialakulhatnak, amelyek miatt a Hungaromet Zrt. elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki Somogy vármegyére. 
S, ha ez még nem lenne elég, az allergiásoknak a durva pollenszórás miatt is fájhat a fejük. A parlagfű pollenkoncentrációja Somogyban nagyon magas, különösen Kaposvár és a megye nyugati részein. A csalánfélék virágpora közepes mennyiségben van jelen, míg a pázsitfűfélék, kenderfélék és libatopfélék alacsony-közepes szinten fordulnak elő. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma közepes, az Epicoccumé alacsony. Az allergiások számára ajánlott a gyógyszeres védekezés és a pollenjelentés folyamatos figyelése

 

