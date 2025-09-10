szeptember 10., szerda

Zivatarokkal érkezik a szerda Somogyba

Zivatarokkal érkezik a szerda Somogyba

Fotó: Berán Dániel

Holnap Somogyban még derűs, napos idővel indul a nap, a délelőtti órákban kellemes, nyárias hőérzettel. A HungaroMet előrejelzése szerint azonban a délutáni óráktól fokozatosan megnő a gomolyfelhők száma, és egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként hevesebb viharok is előfordulhatnak, amelyeket erős széllökések és jégeső is kísérhet, különösen a Balaton déli partján. A nappali hőmérséklet 24–26 °C körül tetőzik, estére viszont már mérséklődik a meleg, 17 fokig csökken a levegő hőmérséklete. A közlekedőknek, kirándulóknak és a tóparton pihenőknek érdemes folyamatosan figyelniük a friss riasztásokat, mert a nyugodt, napos kezdés után hirtelen, viharos fordulatot vehet az idő.

 

